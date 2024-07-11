Умеров заявил, что у Украины есть план победы: объяснил как его реализовать

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина умеет и способна победить Россию. По его словам, у Украины есть план победы, однако нерешительность международных партнеров занимает время для его реализации.



Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров дал интервью телеканалу Fox News в Вашингтоне, где сообщил об украинском плане победы в борьбе с Россией. Министр обороны подчеркнул, что одной из главных проблем для его реализации стала продолжительность поставок оружия и снятия ограничений для применения международного вооружения на войне в Украине.

"У нас есть план. И мы заявляем, что нам нужно больше оружия. Нерешительность с предоставлением нам оружия, нерешительность с предоставлением нам разрешений и отменой запретов — это занимает время. Время очень важное, но мы можем и способны это сделать", — сказал Умеров.

Напомним, что после российского наступления на Харьков некоторые украинские партнеры сняли запрет и разрешили использовать оружие для ударов по России, однако в основном это касается приграничных территорий на расстоянии до 300 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник Украины принял важное решение и позволил наносить своим высокоточным вооружением удары по территории России.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который объяснил, изменила ли Украина отношение к плану победы в войне и возможности возвращения к границам 1991 года. Кроме того, президент Украины отреагировал на "мирный план" Трампа об окончании войны в Украине, предусматривающий прекращение огня на активной линии фронта.



