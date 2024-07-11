Умеров заявил, что у Украины есть план победы: объяснил как его реализовать

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Slava Kot
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина умеет и способна победить Россию. По его словам, у Украины есть план победы, однако нерешительность международных партнеров занимает время для его реализации.
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото из открытых источников
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров дал интервью телеканалу Fox News в Вашингтоне, где сообщил об украинском плане победы в борьбе с Россией. Министр обороны подчеркнул, что одной из главных проблем для его реализации стала продолжительность поставок оружия и снятия ограничений для применения международного вооружения на войне в Украине.
Напомним, что после российского наступления на Харьков некоторые украинские партнеры сняли запрет и разрешили использовать оружие для ударов по России, однако в основном это касается приграничных территорий на расстоянии до 300 км.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник Украины принял важное решение и позволил наносить своим высокоточным вооружением удары по территории России.
Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который объяснил, изменила ли Украина отношение к плану победы в войне и возможности возвращения к границам 1991 года. Кроме того, президент Украины отреагировал на "мирный план" Трампа об окончании войны в Украине, предусматривающий прекращение огня на активной линии фронта.
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ufo
11 июля 2024, 13:50
И в чем же заключается этот чудодейственный план умерова? В надежде на то, что нам дадут некую вундервафлю, с котрой мы магическим образом всех победим? А может просто нужно было не воровать все это время, а серьезно заняться оборонной промышленностью ? Хотя бы, так, года с 22. А еще лучше с 19. Может , стоило наконец де-юре объявить войну, которая идет уже третий год и выполнить процедуру, которая прописана в законодательстве на такой случай? Ну, там, экономику на военные рельсы перевести, сократить госаппарат и минимизировать всю деятельнось государства напрямую не связанную с ведением войны. Не, не надо было? Может нужно было потратить деньги и ресурсы и подготовить профессиональных, мотивированных , хорошо оснащенных и высоко оплачиваемых бойцов, а не ловить работяг на улицах и отправлять их на убой в окопы?