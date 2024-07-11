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Умеров заявил, что у Украины есть план победы: объяснил как его реализовать

Рустем Умеров рассказал о плане победы Украины в войне. Министр обороны объяснил, что не хватает для его выполнения и окончания войны.

11 июля 2024, 14:13
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина умеет и способна победить Россию. По его словам, у Украины есть план победы, однако нерешительность международных партнеров занимает время для его реализации.

Умеров заявил, что у Украины есть план победы: объяснил как его реализовать

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров дал интервью телеканалу Fox News в Вашингтоне, где сообщил об украинском плане победы в борьбе с Россией. Министр обороны подчеркнул, что одной из главных проблем для его реализации стала продолжительность поставок оружия и снятия ограничений для применения международного вооружения на войне в Украине.

"У нас есть план. И мы заявляем, что нам нужно больше оружия. Нерешительность с предоставлением нам оружия, нерешительность с предоставлением нам разрешений и отменой запретов — это занимает время. Время очень важное, но мы можем и способны это сделать", — сказал Умеров.

Напомним, что после российского наступления на Харьков некоторые украинские партнеры сняли запрет и разрешили использовать оружие для ударов по России, однако в основном это касается приграничных территорий на расстоянии до 300 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник Украины принял важное решение и позволил наносить своим высокоточным вооружением удары по территории России.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который объяснил, изменила ли Украина отношение к плану победы в войне и возможности возвращения к границам 1991 года. Кроме того, президент Украины отреагировал на "мирный план" Трампа об окончании войны в Украине, предусматривающий прекращение огня на активной линии фронта.




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Обсуждения

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ufo

11 июля 2024, 13:50

И в чем же заключается этот чудодейственный план умерова? В надежде на то, что нам дадут некую вундервафлю, с котрой мы магическим образом всех победим? А может просто нужно было не воровать все это время, а серьезно заняться оборонной промышленностью ? Хотя бы, так, года с 22. А еще лучше с 19. Может , стоило наконец де-юре объявить войну, которая идет уже третий год и выполнить процедуру, которая прописана в законодательстве на такой случай? Ну, там, экономику на военные рельсы перевести, сократить госаппарат и минимизировать всю деятельнось государства напрямую не связанную с ведением войны. Не, не надо было? Может нужно было потратить деньги и ресурсы и подготовить профессиональных, мотивированных , хорошо оснащенных и высоко оплачиваемых бойцов, а не ловить работяг на улицах и отправлять их на убой в окопы?


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