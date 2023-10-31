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Умеров заинтриговал заявлением: оружия будет больше

Умеров обсудил с Камышиным увеличение производства

сегодня, 13:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр обороны Рустем Умеров на встрече с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным обсудил вопросы увеличения производства оружия для фронта и сотрудничества с международными партнерами. Как передает портал "Комментарии", об этом сам Умеров сообщил у себя в Facebook.

Умеров заинтриговал заявлением: оружия будет больше

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Украины уверяет, что вооружения у украинских защитников будет больше.


"С командой провели встречу с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным и его командой. Обсудили увеличение производства оружия для фронта и кооперацию с иностранными партнерами. Оружия будет больше!", – написал министр.

Рустем Умеров не стал раскрывать подробности за счет чего увеличится количество оружие и как это может помочь Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — очередное заседание формата "Рамштайн" (уже 16-е) по поддержке Украины в противостоянии российской агрессии состоялось на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также активизации россиян на востоке нашей страны, где они мощными силами атакуют Авдеевку. Впервые во встрече "Рамштайн" принял участие президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, главный акцент был сделан на усилении ПВО, артиллерии, дальнобойных систем. Порадовали заверения главы Пентагона Ллойда Остина в продолжении устойчивых и непрерывных поставок всего необходимого вооружения для Украины. Также стало известно, что Бельгия присоединилась к авиационной коалиции и предоставит нам истребители F-16 (правда, будет это не скоро). Какие выводы можно сделать после "Рамштайна-16"? Почему Украине до сих пор не дают так нужных дальнобойных ракет ATACMS, да и поставки самолетов серьезно затянулись? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – сколько Россия потеряла военных во время наступления на Авдеевку: ответ Умерова.




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Источник: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua/posts/pfbid027jftoNpHejDA9V4eUArukSp5euABVXr1H7NGP57BVapaj7pnyc3ugppz3ykz6QrCl
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