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Умеров рассказал, из-за чего погибли бойцы 128 бригады

Главная инспекция Министерства доложила Рустему Умерову о результатах проверки обстоятельств ракетного удара по 128 огшбр

сегодня, 16:58
Автор:
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Константин Куликов
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По результатам проверки главной инспекции министерства обороны Украины, глава военного ведомства Рустем Умеров обнародовал обстоятельства и причины, приведшие к точному ракетному удару России по 128 бригаде. Об этом сообщают "Комментарии".

Умеров рассказал, из-за чего погибли бойцы 128 бригады

Рустем Умеров

Как отметил Рустем Умеров, военные реконструировали события "поминутно".


"Да – там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей. В это время в небе был российский беспилотник-разведчик. Его зафиксировали. Воздушную тревогу объявили по всей области. Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения никаких централизованных мер безопасности принято не было", — рассказал министр.

Следствие по этому делу ведет ГБР. Вместе с тем, Умеров призвал всех командиров, которые несут ответственность за безопасность бойцов, не пренебрегать базовыми мерами безопасности.

Напомним, что утром 3 ноября 2023 года ВС РФ нанесли удар ракетой "Искандер-М" по церемонии награждения бойцов бригады на прифронтовой зоне Запорожской области. В результате удара погибли по меньшей мере 20 военных, в том числе бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Владимир Возный и заместитель командира 128-й бригады подполковник Андрей Тарасенко. В Закарпатской области, где в мирное время базируется бригада, был объявлен трехдневный траур.

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