Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским: ожидать ли сюрпризов на фронте в 2024-м

Министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Рустем Умеров и Александр Сырский. Фото: Telegram-канал Министерства обороны Украины

Во время совещания был обсужден детальный план действий ВСУ на 2024 год. Были затронуты вопросы: налаживания системы логистики; своевременного удовлетворения военных необходимыми потребностями; действенной системы ротации и отдыха подразделений.

Также министр обороны и главнокомандующий ВСУ обсудили: повышение качества обучения и обеспечения учебных центров; подготовку новых инструкторов и учет современного опыта.

Отдельное внимание было уделено Силам беспилотных систем.

"Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное — технические задания для разработки новых образцов. Тех, которые создадут нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание", — заявил Рустем Умеров.

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