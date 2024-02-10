Умеров и Сырский поговорили с топ-генералом США: какие темы стали ключевыми

Министр обороны Рустем Умеров и новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в соцсети X сообщил глава Минобороны Украины.

Рустем Умеров и Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По словам Рустема Умерова, это был "важный и продуктивный" разговор. Глава Минобороны представил Сырского Брауну.

Главком ВСУ проинформировал американского военного о своих приоритетах на должности и дальнейших действиях.

Кроме того, Умеров, Сырский и Браун обсудили план действий на передовой и спланировали следующие шаги в двустороннем сотрудничестве.

Ранее "Комментарии" сообщали, что министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.

Во время совещания был обсужден детальный план действий ВСУ на 2024 год. Были затронуты вопросы: налаживания системы логистики; своевременного удовлетворения военных необходимыми потребностями; действенной системы ротации и отдыха подразделений. Также министр обороны и главнокомандующий ВСУ обсудили: повышение качества обучения и обеспечения учебных центров; подготовку новых инструкторов и учет современного опыта. Отдельное внимание было уделено Силам беспилотных систем.

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