Украина получит крупную партию установок Gepard: от кого ждать помощь

США приняли решение выкупить у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard для скорейшей отправки в Украину. Ранее военная техника была продано Амману Нидерландами. Как передает портал "Комментарии", об это пишет издание "De Telegraaf".

Gepard в количестве 60 установок передадут Украине. Фото: Getty Images

Авторам материала через своих источников стало известно, что американское правительство заплатило за транспортные средства 110 млн. евро.

Правительство премьер-министра Марка Рютте продало оружие немецкого производства, которое пошло в Иорданию в 2016 году, за 21 млн евро, что газета назвала "смешной ценой". Тогда соглашение раскритиковали как ослабляющее голландские вооруженные силы.

Gepard может стать очень полезным Украине, ведь эта установка может сбивать самолеты и вертолеты. Однако украинские защитники будут использовать эти системы преимущественно для защиты от беспилотников в зимний период, отмечают журналисты.

"De Telegraaf" отмечает, что это позволит сэкономить боеприпасы для более дорогих зенитных систем, таких как Patriot или Iris-T.

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