Украину остановят на минуту: когда и зачем

Завтра, в 9:00, в Украине впервые состоится общенациональная минута молчания в память о украинских защитниках и защитницах, погибших в борьбе с российской агрессией. Об этом сообщают "Комментарии".

В Украине пройдет общенациональная минута памяти

Украинцев призывают, где бы они ни были, остановиться на минуту, чтобы почтить всех наших защитников и защитниц.

"Вспомним тех, кто отдал свою жизнь за Украину. Поблагодарим тех, кто в эти минуты сражается за нашу землю". — призывают соотечественников.

Напомним, что 14 октября в Украине традиционно праздновали праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который был очень почитаем у казачества. Его торжественно праздновали на Запорожской Сечи. Впоследствии он стал отмечаться, как день формирования Украинской Повстанческой армии. А уже во времена независимой Украины эта дата провозглашена Днем защитников и защитниц Украины. Из-за переноса празднования религиозных дат, в связи с переходом Православной церкви Украины с юлианского на новоюлианский календарь, дату празднования Дня защитника Украины перенесли на 1 октября.

Тем временем, у Зеленского рассказали, чем закончится война. Михаил Подоляк предсказал, каким будет финал российско-украинской войны для российского руководства.

ВСУ могут взять российскую армию в Бахмуте в полуокружение, но есть условие. Российские оккупанты в районе Бахмута столкнулись с проблемой логистики.

А Нагорный Карабах покидают последние армяне: стало известно количество. Во время Первой карабахской войны в начале 90-х годов Армения и ее военные формирования установили контроль над Нагорным Карабахом. При этом азербайджанское и курдское население было изгнано или покинуло свои дома под угрозой этнических чисток. В частности, в населенном пункте Ходжалы армянские формирования совершили резню мирного населения обоих полов и всех возрастов.