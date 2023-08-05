Украину атаковали с территории Беларуси: подробности

Сегодня вечером Украина подверглась ракетной атаке с территории России и, впервые после длительного перерыва, с территории Беларуси. Одной из основных целей противника стал военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщают "Комментарии".

Твит Минобороны Украины

Как отмечают в Воздушных силах ВСУ, враг применил ракеты "Кинжал".

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По данным местных властей, рашисты также нанесли удар по окрестностям Запорожья, Киевской, Житомирской областях.

Пуски произведены из района Тамбова и из Белоруссии.

Одновременно с этим, "хлопки" зафиксированы в Москве и Подмосковье.

– В эту игру можно играть вдвоем, – оставило запись в Твиттер Министерство обороны Украины.

Российские СМИ утверждают, что в столице РФ просто произошел пожар – загорелся автомобиль, якобы дым от которого украинцы выдают за последствия удара БПЛА.

Между тем, в семье Шойгу произошли сенсационные изменения. Дочь военного министра РФ сообщила, что давно развелась с известным российским блоггером Алексеем Столяровым.

В Джидде стартовали переговоры о "формуле мира" для Украины. Свою позицию по условиям мирного урегулирования войны в Украине попытаются согласовать страны глобального Юга.

В Украине составили эпитафию российскому черноморскому флоту. По мнению представителя офиса президента Украины, украинские успешные атаки на Крымский мост и российский флот в Черном море знаменуют завершение эпохи доминирования РФ в Черном море.

"Погружение на дно крейсера "Москва" в апреле 2022 года символизировало начало конца российского присутствия в акватории Черного моря. Сегодняшние события – логическое продолжение завершения этой главы истории, — пишет Михаил Подоляк. — Всем странам Черноморского бассейна сегодня понятно: российский король окончательно голый. Оказавшись неспособной осуществить блокаду украинских портов и реально контролировать акваторию, Россия попыталась скрыть (в первую очередь от собственной публики) свою неспособность путем демонстрации "русского безумия" – классического ракетного террора".





