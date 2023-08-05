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Украину атаковали с территории Беларуси: подробности

Впервые после длительного перерыва Украина подверглась атаке с территории, контролируемой режимом Александра Лукашенко

сегодня, 20:53
Автор:
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Константин Куликов
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Сегодня вечером Украина подверглась ракетной атаке с территории России и, впервые после длительного перерыва, с территории Беларуси. Одной из основных целей противника стал военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщают "Комментарии".

Украину атаковали с территории Беларуси: подробности

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Как отмечают в Воздушных силах ВСУ, враг применил ракеты "Кинжал".


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