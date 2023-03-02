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Украинский военный назвал следующую цель российских войск после Бахмута

Украинский боец считает, что после Бахмута россияне пойдут на Часов Яр и другие города, поэтому ВСУ должны этого не допустить.

сегодня, 13:47
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Автор:

Slava Kot

Военные ВСУ сражаются за каждый метр украинской территории, которую пытаются захватить российские оккупанты. Украинский боец говорит, если наша армия выйдет из Бахмута, следующим городом который русские войска захотят захватить будет Часов Яр. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Украинский военный назвал следующую цель российских войск после Бахмута

Украинские военные. Фото: из открытых источников

Российские войска постоянно обстреливают восток Украины, а жители города Часов Яр сообщают, что над их головами пролетает множество снарядов. Один из них ранил женщину несколько дней назад. Корреспонденты CNN смогли взять несколько комментариев у украинских бойцов вблизи активной части фронта.


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"Украинская пехота борется против того, что осталось от группы Вагнера и, по крайней мере, двух российских десантных батальонов", — говорит солдат ВСУ.

Другой рассказывает, что украинские силы не собираются уходить из Бахмута.

"Если мы уйдем из Бахмута, россияне начнут уничтожать следующие украинские села и города", — заявил военный CNN и добавил, что следующей целью для российских войск, если бы они захватили Бахмут, может быть Часов Яр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный рассказал о ситуации в Бахмуте. Боец говорит, что пока там хуже по всем направлениям, чем официально сообщают, но военный заверил, что ВСУ будут оборонять Бахмут до конца, ведь это необходимо для будущего наступления украинских сил.

Также "Комментарии" писали, что военный эксперт назвал конкретную дату победы Украины в войне с Россией. По мнению военного экономиста российские ресурсы иссякнут и она терпит поражение в октябре 2023 года.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-2-23/index.html
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