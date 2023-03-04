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Украинский военный: Каждый час в Бахмуте - похож на ад

Боец Нацгвардии рассказал, что происходит в Бахмуте и как действуют россияне вблизи города-крепости.

сегодня, 22:36
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Автор:

Slava Kot

Лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко рассказал, что российские оккупанты несколько дней назад имели определенные успехи в Бахмуте и сейчас пытаются найти слабые места в обороне украинских сил. О происходящем в Бахмуте сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на слова украинского военного в эфире телеканала "Киев".

Украинский военный: Каждый час в Бахмуте - похож на ад

Боец Нацгвардии рассказал о ситуации в Бахмуте. Фото из открытых источников

Украинская армия пытается удержать оборону на востоке и ждет, когда поступит подкрепление с западной техникой, в частности, танками и БТРами. Вместе с тем сообщается, что российские силы усиливают обстрел украинских позиций.


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"Каждый час в Бахмуте — схожий ад. У врага были успехи на севере, северо-западе от Бахмута неделю, полторы, две назад", — говорит Владимир Назаренко.

По словам лейтенанта Нацгвардии, армия РФ ищет слабые места и проводит различные операции запугивания к северу от Бахмута. Несмотря на такую тактику, украинские военные мужественно держат фронт.

"Украинские военные дают хороший отпор. Последние несколько дней тяжелейшими усилиями удалось стабилизировать линию фронта", — рассказал военный.

Назаренко говорит, что россиянам не хватает боеприпасов, поэтому военные РФ совершают хаотические обстрелы, пытаясь уничтожить украинские линии поставки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента рассказали, собираются ли ВСУ покинуть Бахмут. Советник главы ОП отметил, что, несмотря на разрушенный мост, украинские военные наладили поставки через альтернативные пути.

Также "Комментарии" писали, что украинский генерал рассказал, где россияне откроют второй фронт.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fdjKd2ts3WM&ab_channel=%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%9224-live
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