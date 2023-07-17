Украинский режиссер Олег Сенцов получил ранение на фронте: военный рассказал, что спасло ему жизнь

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский режиссер Олег Сенцов, воюющий на фронте, попал под артиллерийский обстрел российских войск. По словам Сенцовой жизни ему спасла американская боевая машина пехоты Bradley. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Олег Сенцов.
Украинский режиссер Олег Сенцов. Фото: Facebook
Олег Сенцов опубликовал в социальных сетях фото, на котором показал свое окровавленное лицо. По словам режиссера, он и его собратья попали под артиллерийский огонь во время десантирования.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новые ранения режиссер получил менее чем через десять дней после предыдущих. 9 июля Сенцов опубликовал короткое видео, где он лежит на земле после российских атак. Сразу по возвращении на фронт военный снова попал под российские обстрелы.
Посмотреть сообщение Сенцова о его ранении можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал США Дуглас Симс назвал технику, которая вскоре прибудет в Украину и изменит ситуацию в войне. Американская военная техника должна поступить в Украину осенью этого года.
Также "Комментарии" писали о президенте России Владимире Путине, который угрожает Западу и Украине применить оружие, запрещенное в более чем 120 странах мира в войне против украинских военных.
Обсуждения
Новости