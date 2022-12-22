Украинский МиГ-29 стреляет американскими ракетами. Необычное видео из кабины пилота



















Украинские войска используют разнообразное оружие для отражения российской агрессии. От танков, ПВО и артиллерийских систем до истребителей. В сеть попало видео из кабины пилота, как украинский военный стреляет ракетами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter OSINTtechnical.

Необычное видео из кабины пилота. Фото из открытых источников

Портал "Комментарии" неоднократно публиковал видео с уничтожением российской техники и эффективными действиями украинских военных. Взрывы и выстрелы выглядят не только ужасно, но и зрелищно. Это еще раз подтверждает видео из кабины украинского пилота, на истребителе МиГ-29 выпускающей ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM по радиолокационным станциям россиян.

Ракеты AGM-88 HARM – американская сверхзвуковая точная ракета, предназначенная для поражения радиолокационных средств, в том числе систем ПВО. Ракета может двигаться со скоростью более 2 тыс. км и поражать цели на расстоянии до 100 км. Украина получила ракеты от США в августе 2022 года и использует их против российских радаров.

Просмотреть необычное видео из кабины пилота, стреляющего американскими ракетами AGM-88 HARM можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская журналистка сняла видео с борта летевшего над Молдовой пассажирского самолета, как из него выглядят массовые ракетные обстрелы, которые осуществляет Российская Федерация по Украине.

Также "Комментарии" писали об американском чиновнике, который дал совет россиянам. Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что "для россиян в Украине все было бы гораздо проще, если бы они просто сбежали."

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