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Украинский генерал рассказал о «сирийской» тактике России

Генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что армия РФ использует "сирийскую" тактику в Украине, то есть все уничтожает ударами авиации и артиллерии.

сегодня, 11:45
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Автор:

Slava Kot

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский регулярно посещает зоны боевых действий, в том числе и Бахмут. 9 апреля украинский генерал снова побывал на восточном направлении, где рассказал о "сирийской" тактике армии РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Military Media Center.

Украинский генерал рассказал о «сирийской» тактике России

Генерал-полковник Александр Сырский. Фото из открытых источников

Генерал-полковник Александр Сырский во время своего визита в самые горячие участки фронта получил информацию от военных по проблемным вопросам, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. Поэтому командующий Восточной группировкой войск принял оперативные решения и поставил новые задачи для воинских частей.


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Украинский генерал рассказал и о тактике, задействованной русской армией на востоке Украины.

"Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии", — говорит Сырский и добавляет, что "Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая".

Также Сырский рассказал, что украинцы истощили вагнеровцев, поэтому Россия вынуждена вовлекать в бой другие формирования. Украинский генерал, кроме решения проблем на фронте, во время встречи с военными наградил лучших бойцов наградами и премиями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный эксперт назвал два человека, которые заставят президента России Владимира Путина начать мирные переговоры.

Также "Комментарии" писали о рекордном количестве россиян в марте, которые сдаются в плен и отдают свою технику. Часть этой техники уже в руках украинских военных на востоке страны противостоит врагу.



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Источник: https://t.me/militarymediacenter/1666
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:30

Тактики Зе-Асада там нема? З якого дива він дістав цю тему з нафталінової шафи? Ще рік тому постійно казали про російський "вогняний вал". Що змінилось? Потреба привернути до себе увагу, щоб не забули?


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