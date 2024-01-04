Украинский генерал рассказал, как можно ускорить конец войны

Бывший руководитель Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж назвал три основных шага, которые помогут ускорить окончание войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Телеграф".

Бывший руководитель СВР генерал Николай Маломуж. Фото из открытых источников

По словам украинского генерала, нужно увеличивать собственные средства для освобождения территорий Украины.

"Важно наращивание мощностей отечественного ВПК (дроны, ракеты, радиоэлектронные системы, бронетанковая техника, гаубицы, минометы, боеприпасы). Координируя, а то и совмещая усилия с партнерами", — объясняет Маломуж.

К этому генерал также добавляет необходимость подготовки военных кадров, в частности, за рубежом.

Вторым пунктом военный эксперт называет помощь западных партнеров, в частности, это касается пакета помощи от США на 61 млрд долларов и от ЕС на 50 млрд евро. По словам Маломужа, если Запад не примет такие шаги, угроза с непредсказуемыми последствиями усилится не только для Украины, но и для Европы и НАТО.

Третьим пунктом, который ускорит конец в войне в Украине, генерал указывает на строительство новой архитектуры безопасности в мире.

"Если на Путина начнут давить не только условные коллективные Запады плюс демократический мир на Востоке, но и те мощные государства, которые сейчас сохраняют условный нейтралитет (Китай, Индия, государства Латинской Америки, Центральной и Средней Азии), это ускорит прекращение войны", — подчеркнул Николай Маломуж.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитик подсчитал необходимые потери России, при которых война может закончиться в 2024 году.

Также "Комментарии" писали, что ветеран войны объяснил уклонистам, почему у армии больше шансов выжить в случае поражения Украины.