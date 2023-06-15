Украинский экипаж выжил после прямого попадания ракеты

Украинский Брэдли после прямого попадания в него российского "Града" не потерял своей функциональности, более того — весь экипаж, пораженной машины выжил и продолжает выполнять боевые задания. Об этом, как сообщают "Комментарии", рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Уцелевший экипаж и их Брэдли

По ее словам, машина и ее экипаж входят в 47 бригаду, которая сейчас участвует в боях на Запорожском направлении. Именно она, по данным противника, штурмует позиции рашистов под Ореховым и Пологами. Во время боевого задания Брэдли получил прямое попадание ракеты в башню и загорелся. Несмотря на это экипаж безопасно эвакуировался, а механик-водитель отвел бронемашину на безопасные позиции и погасил.

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Наиболее серьезным последствием для личного состава стала легкая контузия у одного из воинов. В настоящее время воины продолжают выполнять задачи на другой технике. А поврежденный Брэдли уже на ремонте.

"Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть — не просто слова, — пишет Анна Маляр. — Брэдли помогает сохранить самое ценное — жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить".

Напомним, что с активизацией боевых действий с 4 июня, которые и рашисты, и Украина называют контрнаступлением или наступлением ВСУ, российские пропагандисты кичились фотографиями десятка машин с Запорожского направления, выведенных из строя. Среди них преобладали Брэдли. Украинские авторы, анализируя эти снимки, которыми россияне пытались смутить украинское общество и мировую общественность, обратили внимание на отсутствие тел вокруг техники. Итак, делали выводы аналитики, вероятно, боевые машины взорвались на минном поле, но их экипажи уцелели и покинули машины. Также украинские авторы обращали внимание на то, что такая судьба "Брэдли" логична — они предназначены для прорыва линий обороны противника, доставки к линии столкновения воинов и максимального сохранения их жизни. Потери же техники при наступлении неизбежны.

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