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Украинские защитники взяли под контроль позицию окупантов на господствующей высоте: подробности

Защитникам Украины удалось взять в плен нескольких вражеских горе-десантников

сегодня, 09:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Военные из Сил специальных операций ВСУ по одному из направлений фронта провели сложную, однако молниеносную спецоперацию "Говерла", в результате которой Силы обороны Украины улучшили оперативно-тактическое положение. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил Telegram-канал Сил спецопераций.

Украинские защитники взяли под контроль позицию окупантов на господствующей высоте: подробности

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, свое мастерство и профессионализм продемонстрировали операторы ССО, которых прикрывали дроны, средства радиоэлектронной борьбы и огневой поддержки. В результате врага удалось выбить из опорного пункта на господствующей высоте, кроме того, в плен взяты двое вражеских неудачников-десантников.

"Целью операции было захват опорного пункта противника на господствующей высоте. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев. После тщательного планирования и подготовки во взаимодействии с подразделениями Сил обороны группы ССО приступили к проведению спецоперации", — отмечается в сообщении.

В ССО отметили, что после того, как "опорник" был "зачищен" от противников, на высоту вошли определенные подразделения наших сил обороны.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские защитники мужественно дают бой врагу в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Однако россияне не оставляют попыток вернуть контроль над этим населенным пунктом. Постоянные бои привели к тому, что от населённого пункта уже ничего не осталось. Кроме самого названия. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил боец "Легиона Свободы" Константин Денисов.

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