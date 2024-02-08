Украинские защитники взяли под контроль позицию окупантов на господствующей высоте: подробности

Военные из Сил специальных операций ВСУ по одному из направлений фронта провели сложную, однако молниеносную спецоперацию "Говерла", в результате которой Силы обороны Украины улучшили оперативно-тактическое положение. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил Telegram-канал Сил спецопераций.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, свое мастерство и профессионализм продемонстрировали операторы ССО, которых прикрывали дроны, средства радиоэлектронной борьбы и огневой поддержки. В результате врага удалось выбить из опорного пункта на господствующей высоте, кроме того, в плен взяты двое вражеских неудачников-десантников.

"Целью операции было захват опорного пункта противника на господствующей высоте. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев. После тщательного планирования и подготовки во взаимодействии с подразделениями Сил обороны группы ССО приступили к проведению спецоперации", — отмечается в сообщении.

В ССО отметили, что после того, как "опорник" был "зачищен" от противников, на высоту вошли определенные подразделения наших сил обороны.

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