Украинские защитники нашли и мощно накрыли позиции россиян (ВИДЕО)

Украинские защитники продолжают ликвидировать врага. Нашим военным удалось найти позиции оккупантов, а затем накрыть россиян плотным огнем. В результате была уничтожена группа военных РФ. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ. ВСУ накрыли позиции россиян (иллюстративное фото из открытых источников)

"Приветствие россиянам от бойцов Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна", — говорится в сообщении военных. На опубликованном видео видно, что россияне прячутся в небольших домах в чистом поле. Потом украинские военные накрывают позиции врага плотным огнем. Таким образом ВСУ удалось уничтожить очередную группу российских кафиров. Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ показали, как уничтожают позиции россиян у Бамута. Украинские десантники продолжают уничтожать живую силу российских захватчиков возле Бахмута, преследуя позиции россиян, филигранно попадая прямо в цель. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска в Facebook. В частности, минометчики, ориентированные на БПЛА, уничтожили живую силу оккупантов на одной из позиций в районе города Бахмут. Также "Комментарии" писали о том, что пилот, показавший окровавленное лицо, Также "Комментарии" писали о том, что пилот, показавший окровавленное лицо, стал Героем Украины . Украинский лётчик майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в День Вооруженных сил Украины выложил фотографию, где показал свое окровавленное лицо после катапультирования. Вадим Ворошилов сбил две ракеты и пять дронов-камикадзе в Винницкой области, а потом катапультировался с самолета из-за технических неисправностей. Пилот выложил фото с окровавленным лицом в День ВСУ 6 декабря и рассказал, что украинские военные стоят на защите всего цивилизованного мира. Karaya также написал, что на видео в соцсетях самолеты красиво летают и сбивают ракеты, но мало кто понимает. Что происходит в кабине пилота.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!