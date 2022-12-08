logo

BTC/USD

17158.73

ETH/USD

1275.19

LTC/USD

76.87

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинские защитники нашли и мощно накрыли позиции россиян (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские защитники нашли и мощно накрыли позиции россиян (ВИДЕО)

Украинским военным удалось выявить позиции российских военных

8 декабря 2022, 22:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Украинские защитники продолжают ликвидировать врага.  Нашим военным удалось найти позиции оккупантов, а затем накрыть россиян плотным огнем. В результате была уничтожена группа военных РФ. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Украинские защитники нашли и мощно накрыли позиции россиян (ВИДЕО)

ВСУ накрыли позиции россиян (иллюстративное фото из открытых источников)

"Приветствие россиянам от бойцов Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна", — говорится в сообщении военных.

На опубликованном видео видно, что россияне прячутся в небольших домах в чистом поле. Потом украинские военные накрывают позиции врага плотным огнем. Таким образом ВСУ удалось уничтожить очередную группу российских кафиров.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ показали, как уничтожают позиции россиян у Бамута. Украинские десантники продолжают уничтожать живую силу российских захватчиков возле Бахмута, преследуя позиции россиян, филигранно попадая прямо в цель. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска в Facebook. В частности, минометчики, ориентированные на БПЛА, уничтожили живую силу оккупантов на одной из позиций в районе города Бахмут.

Также "Комментарии" писали о том, что пилот, показавший окровавленное лицо, стал Героем Украины . Украинский лётчик майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в День Вооруженных сил Украины выложил фотографию, где показал свое окровавленное лицо после катапультирования. Вадим Ворошилов сбил две ракеты и пять дронов-камикадзе в Винницкой области, а потом катапультировался с самолета из-за технических неисправностей. Пилот выложил фото с окровавленным лицом в День ВСУ 6 декабря и рассказал, что украинские военные стоят на защите всего цивилизованного мира. Karaya также написал, что на видео в соцсетях самолеты красиво летают и сбивают ракеты, но мало кто понимает. Что происходит в кабине пилота.
 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/AFUStratCom/10395
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!