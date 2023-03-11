Украинские военные попали под атаку россиян зажигательными боеприпасами (ВИДЕО)

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Slava Kot
Российская Федерация обстреляла зажигательными боеприпасами позиции украинских военных вблизи города Угледар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.
Зажигательные боеприпасы. Фото с открытых источников
ВСУ продолжает защищать украинские земли и пытается вытолкнуть российские военные с территории Украины. Генеральный штаб постоянно публикует информацию о большом количестве уничтоженной военной техники. В частности, недавно были обнародованы видео, где украинские дроны-камикадзе уничтожили ППО С-300В4 и ЗРК Тор-М2.
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Из-за отчаяния российская армия прибегает к использованию зажигательных боеприпасов. Это вид артиллерийских снарядов, предназначенных для поджога легковоспламеняющихся веществ на обширной территории. В частности, может быть использовано для поджогов деревянных зданий, леса или некоторых видов техники. Снаряд взрывается в воздухе и воспламеняющее вещество поражает большие территории горючим веществом
Украинские военные под Угледаром поделились видео, где показано, как выглядит применение зажигательных боеприпасов.
Следует отметить, что зажигательные снаряды не следует путать с фосфорными бомбами, запрещенными международными соглашениями.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве внутренних дел назвали количество зарегистрированных уголовных производств по военным преступлениям Российской Федерации на территории Украины.
Также "Комментарии" писали о том, что Япония планирует изменить законодательство ради Украины и отправить летальное оружие против российской агрессии. Ранее правительство страны направляло Украине бронежилеты и другое нелетальное оружие.
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