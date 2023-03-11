logo

BTC/USD

20492.30

ETH/USD

1472.07

LTC/USD

69.13

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинские военные попали под атаку россиян зажигательными боеприпасами (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские военные попали под атаку россиян зажигательными боеприпасами (ВИДЕО)

Россия атаковала зажигательными боеприпасами позиции украинских военных вблизи Угледара.

сегодня, 22:56
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Российская Федерация обстреляла зажигательными боеприпасами позиции украинских военных вблизи города Угледар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

Украинские военные попали под атаку россиян зажигательными боеприпасами (ВИДЕО)

Зажигательные боеприпасы. Фото с открытых источников

ВСУ продолжает защищать украинские земли и пытается вытолкнуть российские военные с территории Украины. Генеральный штаб постоянно публикует информацию о большом количестве уничтоженной военной техники. В частности, недавно были обнародованы видео, где украинские дроны-камикадзе уничтожили ППО С-300В4 и ЗРК Тор-М2.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Из-за отчаяния российская армия прибегает к использованию зажигательных боеприпасов. Это вид артиллерийских снарядов, предназначенных для поджога легковоспламеняющихся веществ на обширной территории. В частности, может быть использовано для поджогов деревянных зданий, леса или некоторых видов техники. Снаряд взрывается в воздухе и воспламеняющее вещество поражает большие территории горючим веществом

Украинские военные под Угледаром поделились видео, где показано, как выглядит применение зажигательных боеприпасов.

Следует отметить, что зажигательные снаряды не следует путать с фосфорными бомбами, запрещенными международными соглашениями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве внутренних дел назвали количество зарегистрированных уголовных производств по военным преступлениям Российской Федерации на территории Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Япония планирует изменить законодательство ради Украины и отправить летальное оружие против российской агрессии. Ранее правительство страны направляло Украине бронежилеты и другое нелетальное оружие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Tsaplienko/27862
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!