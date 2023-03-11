Украинские военные попали под атаку россиян зажигательными боеприпасами (ВИДЕО)

Российская Федерация обстреляла зажигательными боеприпасами позиции украинских военных вблизи города Угледар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

Зажигательные боеприпасы. Фото с открытых источников

ВСУ продолжает защищать украинские земли и пытается вытолкнуть российские военные с территории Украины. Генеральный штаб постоянно публикует информацию о большом количестве уничтоженной военной техники. В частности, недавно были обнародованы видео, где украинские дроны-камикадзе уничтожили ППО С-300В4 и ЗРК Тор-М2.

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Из-за отчаяния российская армия прибегает к использованию зажигательных боеприпасов. Это вид артиллерийских снарядов, предназначенных для поджога легковоспламеняющихся веществ на обширной территории. В частности, может быть использовано для поджогов деревянных зданий, леса или некоторых видов техники. Снаряд взрывается в воздухе и воспламеняющее вещество поражает большие территории горючим веществом

Украинские военные под Угледаром поделились видео, где показано, как выглядит применение зажигательных боеприпасов.

Следует отметить, что зажигательные снаряды не следует путать с фосфорными бомбами, запрещенными международными соглашениями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве внутренних дел назвали количество зарегистрированных уголовных производств по военным преступлениям Российской Федерации на территории Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Япония планирует изменить законодательство ради Украины и отправить летальное оружие против российской агрессии. Ранее правительство страны направляло Украине бронежилеты и другое нелетальное оружие.