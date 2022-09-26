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Украинские военные показали операцию, с которой началось контрнаступление (ВИДЕО)

ВСУ показали освобождение Балаклеи

26 сентября 2022, 23:22
Автор:

Лиля Воробьева
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В подразделении Главного управления разведки Kraken показали видео по освобождению Балаклеи на Харьковщине. Соответствующие кадры появились на Telegram -канале спецназовцев.

Украинские военные показали операцию, с которой началось контрнаступление (ВИДЕО)

Контрнаступление ВСУ (фото из открытых источников)

"Операция, с которой начиналось контрнаступление украинской армии. Операция, которая переломила фронт кафиров в Харьковской области", — подписали видео в спецподразделении.

На опубликованных кадрах видно, как начинался процесс планирования этой операции, захвата боеприпасов и позиций российских оккупантов.

Известно, что контрнаступление украинских защитников началось 6 сентября. После неожиданного удара ВСУ вернули сотни квадратных километров находившейся в оккупации территории. В результате украинские воины освободили Балаклею, Изюм, Волчанск, зашли в Купянск и установили контроль над частью государственной границы с Россией  в Харьковской области.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ во время контрнаступления взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ. Украинские воины во время контрнаступления на востоке Украины взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ. Авторы публикации сообщают, что во время контрнаступления украинской армии российские захватчики так убегали, что бросали свои танки, тонны боеприпасов, грузовики. В издании Welt сообщают, что в ходе контрнаступательных действий ВСУ был пополнен обменный фонд. То есть, украинские защитники взяли в плен тысячи россиян, среди них также "высокопоставленные офицеры".

Также "Комментарии" писали о том, что в британской разведке рассказали, с какой дилеммой столкнулась Россия после успешного контрнаступления ВСУ . Россия оказалась в сложной ситуации с планированием дальнейших военных операций в Украине. Это произошло после успешного контрнаступления украинской армии в Харьковской области.



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Источник: https://t.me/kraken_kha/122
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Обсуждения

777

26 сентября 2022, 23:36

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