logo

BTC/USD

29421.06

ETH/USD

1854.06

LTC/USD

90.96

USD/UAH

37.27

EUR/UAH

41.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинские военные описали работу чешского оружия: зверь-машина
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские военные описали работу чешского оружия: зверь-машина

Военные ВСУ указывают на преимущества РСЗО RM-70 Vampire на поле боя.

сегодня, 11:55
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Украинские военные рассказали о преимуществах реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire. По их словам "это реально зверь-машина". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который поделился информацией о военной технике.

Украинские военные описали работу чешского оружия: зверь-машина

РСЗО RM-70 Vampire. Фото из открытых источников

По словам Валерия Залужного, экипажи РСЗО RM-70 Vampire 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко круглосуточно работают на линии столкновения. Командир RM-70 Vampire отмечает преимущества в мобильности чешской военной техники.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Приехали, разложились, нацелились. Три-четыре минуты, и мы уже готовы, ждем приказа "огонь!"", — говорит командир RM-70 Vampire Павел.

РСЗО RM-70 Vampire может работать как одиночными запусками ракет, так и производить залповый огонь. Комплекс может одновременно нести до 40 снарядов. Управление запуском ракет может осуществляться в двух вариантах: из кабины автомобиля или дистанционно с мест укрытия.

"Это реально зверь-машина. Когда производит залп полным пакетом, то впечатления просто не передать", – отмечает топогеодезист RM-70 Vampire Иван.

РСЗО RM-70 Vampire – это модернизированная версия чехословацкой разработки системы залпового огня RM-70, которая начала эксплуатироваться с 1972 года. Ее отличает более мощный двигатель, дополнительная защита кабины экипажа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опасности на фронте, ведь Россия испытывает новые системы вооружения против украинских дронов.

Также "Комментарии" писали, что аналитик назвал количество утраченных польских танков PT-91 Twardy в Украине. 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CinCAFU/540
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!