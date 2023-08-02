Украинские военные описали работу чешского оружия: зверь-машина

Украинские военные рассказали о преимуществах реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire. По их словам "это реально зверь-машина". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который поделился информацией о военной технике.

РСЗО RM-70 Vampire. Фото из открытых источников

По словам Валерия Залужного, экипажи РСЗО RM-70 Vampire 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко круглосуточно работают на линии столкновения. Командир RM-70 Vampire отмечает преимущества в мобильности чешской военной техники.

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"Приехали, разложились, нацелились. Три-четыре минуты, и мы уже готовы, ждем приказа "огонь!"", — говорит командир RM-70 Vampire Павел.

РСЗО RM-70 Vampire может работать как одиночными запусками ракет, так и производить залповый огонь. Комплекс может одновременно нести до 40 снарядов. Управление запуском ракет может осуществляться в двух вариантах: из кабины автомобиля или дистанционно с мест укрытия.

"Это реально зверь-машина. Когда производит залп полным пакетом, то впечатления просто не передать", – отмечает топогеодезист RM-70 Vampire Иван.

РСЗО RM-70 Vampire – это модернизированная версия чехословацкой разработки системы залпового огня RM-70, которая начала эксплуатироваться с 1972 года. Ее отличает более мощный двигатель, дополнительная защита кабины экипажа.

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