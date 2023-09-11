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Украинские военные начали оригинально использовать российские мины против оккупантов (ВИДЕО)

Бойцы ВСУ нашли новое применение российским противотанковым минам.

11 сентября 2023, 17:30
Автор:
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Slava Kot
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В сеть попало оригинальное использование российских противотанковых мин ТМ-62М. Бойцы ВСУ прикрепляют их к беспилотникам и сбрасывают на российские позиции.

Украинские военные начали оригинально использовать российские мины против оккупантов (ВИДЕО)

Бойцы ВСУ прикрепляют противотанковые мины РФ к дронам и сбрасывают их по россиянам

Из-за российского вторжения Украина является одной из самых заминированных стран мира. Россияне используют мины, чтобы остановить контрнаступление, а украинские бойцы должны обезвредить большое количество взрывчатки.


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Базовой моделью для минирования у россиян является ТМ-62М – это противотанковая осколочно-фугасная мина. Ее используют против танков, самоходных ракет, артиллерийских установок и бронированных грузовиков. Она имеет металлический корпус и предохранитель давления, расположенный в центре. Эта взрывчатка обладает большим потенциалом для разрушения техники, которую украинские бойцы решили использовать оригинальным способом.

Они прикрепляют русские мины к беспилотникам и атакуют ими позиции противника. В соцсети военные аналитики OSINTtechnical опубликовали видео подобных действий. 

Использование российского оружия на беспилотниках не является новинкой для украинских военных. Они уже крепили к дронам противотанковые гранаты обычными кабельными стяжками и сбрасывали их на позиции врага.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об огромной пушке, которая стоит на защите Украины: ее длина более 10 метров, а вес около 50 тонн.

Также "Комментарии" писали об американском генерале и командующем Командованием сил армии США Марке Милли, который спрогнозировал сколько еще времени у Украины для контрнаступления. Однако руководитель ГУР Кирилл Буданов утверждает, что, несмотря на погоду, Украина будет продолжать наступать на позиции россиян.



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Источник: https://twitter.com/Osinttechnical/status/1699426661576437992
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