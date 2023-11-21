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Украинские военные на Bradley мощно накрыли россиян вблизи Авдеевки (ВИДЕО)

В сеть попало видео с фронта, где украинские военные уничтожают россиян с помощью БМП Bradley.

сегодня, 17:40
Автор:
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Slava Kot
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Военные ВСУ прошли обучение и получили американские машины пехоты Bradley для войны против России. В сеть попало редкое видео, как украинские военные уничтожают российских окупантов на этих машинах вблизи Авдеевки.

Украинские военные на Bradley мощно накрыли россиян вблизи Авдеевки (ВИДЕО)

БМП Bradley. Фото из открытых источников

БМП Bradley является одной из нескольких западных бронированных машин, активно применяемых в боях на востоке Украины. Машины быстро завоевали сердца украинских воинов, потому что они спасают им жизнь, а также могут эффективно действовать в наступлении. В частности, благодаря противотанковым ракетам и автоматической пушке, которую можно увидеть в новом видео с фронта.


Русские, оказавшиеся под огнем Bradley, могли только молиться, чтобы пушка не попала в них с такого близкого расстояния.

БМП Bradley – это американская машина пехоты, впервые попавшая на вооружение армии США в 1981 году. Техника активно использовалась американцами в войнах в Персидском заливе и Ираке. С 2023 года Bradley также помогают ВСУ уничтожать российских оккупантов.

Bradley характеризуется отличной броней, обеспечивающей надежную защиту военных. Что касается наступательных возможностей машины, то ее основным вооружением является автоматическая пушка с эффективной дальностью стрельбы около 2 км. Машина также имеет пусковую установку противотанковых ракет TOW. Кроме того, рядом с пушкой стоит пулемет с калибром 7,62 мм с боекомплектом на 2,2 тыс. выстрелов.

Следует отметить, что Bradley не создавалась для борьбы с танками, а ее главная задача на фронте – это поддержка пехоты в наступательных и оборонительных операциях.

Украина получила от США 190 Bradley различных модификаций. Сейчас известно о 28 боевых потерях БМП Bradley в ходе войны против российских сил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине заметили новое современное оружие мирового уровня.

Также "Комментарии" писали о российском танке, уничтоженном ракетой. В сеть попало соответствующее видео с фронта.



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