Украинские военные готовятся вернутся в Крым: Буданов сделал заявление

Вскоре все увидят серию операций по высадке украинских военных во временно оккупированном Крыму. Как передает портал "Комментарии", таким анонсом во время общенационального телемарафона поделился руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

На вопрос журналистки о том, готовятся ли какие-нибудь новые высадки в Крыму, Буданов ответил утвердительно.

"Да, готовятся. И будут. Скоро уже будет тепло, ну и продолжим. Крым вернется назад", — заявил руководитель украинской разведки.

Стоит отметить, что Кирилл Буданов систематические делает заявления о том, что Украина будет возвращать Крым, главный разведчики страны озвучивает свои прогнозы, анонсируя большие неприятности для оккупантов. Часть из этих прогноз и правда сбывается, а некоторые, которые активно звучали в 2023-м так и остались лишь приятными надеждами украинцев.

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"Я думаю, что Донбасс будет труднее вернуть. Потому что там есть непрерывная линия снабжения, их войска могут получить доступ к ней с любой стороны. Все, кто когда-то владел Крымом, громко и четко заявляли, что Крым − это неприступная крепость, и абсолютно все потеряли эту крепость. Так же, как Украина десять лет назад. Сегодня россияне все еще имеют сухопутный коридор в Крым. Крымский мост еще стоит, но жить ему осталось недолго", – отметил глава украинской разведки.

По его словам, в вопросе освобождения Крыма необходимо решить две стратегические задачи: отрезать сухопутный коридор и разрушить Крымский мост.

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