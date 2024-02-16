Буданов сделал новое заявление о деоккпуации Крыма и Донбасса: что произойдет раньше

Временно оккупированный Донбасс будет труднее вернуть, чем Крым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью французскому изданию "Liberation" сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что Донбасс будет труднее вернуть. Потому что там есть непрерывная линия снабжения, их войска могут получить доступ к ней с любой стороны. Все, кто когда-то владел Крымом, громко и четко заявляли, что Крым − это неприступная крепость, и абсолютно все потеряли эту крепость. Так же, как Украина десять лет назад. Сегодня россияне все еще имеют сухопутный коридор в Крым. Крымский мост еще стоит, но жить ему осталось недолго", – отметил глава украинской разведки.

По его словам, в вопросе освобождения Крыма необходимо решить две стратегические задачи: отрезать сухопутный коридор и разрушить Крымский мост.

"Остальное − лишь вопрос времени. Полуостров будет возвращен. С Донбассом сложнее", − считает Кирилл Буданов.

Руководитель ГУР также убежден, что в случае потери Крыма Россия не решится на ядерную эскалацию.

Буданов отметил, поводов для применения ядерного оружия уже было очень много, возможно, десятки, но россияне так и не решились пойти на радикальный шаг. Главный разведчики страны напомнил, что в российской доктрине ядерное оружие рассматривается как "средство сдерживания". Это то, чего все боятся и на чем все спекулируют. Но для России применение ядерного оружия обойдется гораздо дороже, чем его неприменение, считает Кирилл Буданов.

Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов заявил, что ситуация на полях сражений российско-украинской войны сейчас тяжела, впрочем, не критическая.



