Буданов сделал новое заявление о деоккпуации Крыма и Донбасса: что произойдет раньше

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Кравцев Сергей
Временно оккупированный Донбасс будет труднее вернуть, чем Крым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью французскому изданию "Liberation" сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
По его словам, в вопросе освобождения Крыма необходимо решить две стратегические задачи: отрезать сухопутный коридор и разрушить Крымский мост.
Руководитель ГУР также убежден, что в случае потери Крыма Россия не решится на ядерную эскалацию.
Буданов отметил, поводов для применения ядерного оружия уже было очень много, возможно, десятки, но россияне так и не решились пойти на радикальный шаг. Главный разведчики страны напомнил, что в российской доктрине ядерное оружие рассматривается как "средство сдерживания". Это то, чего все боятся и на чем все спекулируют. Но для России применение ядерного оружия обойдется гораздо дороже, чем его неприменение, считает Кирилл Буданов.
Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов заявил, что ситуация на полях сражений российско-украинской войны сейчас тяжела, впрочем, не критическая.
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ККК
сегодня, 14:46
буданов такой же дебил с одной извилиной как кличко. Может это чмо дорогу вверх по лестнице жопой своей продвигает))) Так как мозгов там нет.