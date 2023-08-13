Украинские военные добились тактических успехов в контрнаступлении: СМИ назвали направление

Согласно информации от военных аналитиков, украинской власти и российских военкоров, ВСУ получили тактические успехи вблизи села Старомайорское, что способствует движению украинских сил в сторону Азовского моря. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NYT.

Украинские военные. Фото из открытых источников

Согласно оценкам специалистов украинские военные продвинулись вглубь на 15-20 км вблизи поселка Старомайорское. Такие относительно незначительные успехи ВСУ заставляют Кремль перераспределять свои силы по другим направлениям фронта. Аналитики Институт изучения войны назвали такие действия ВСУ "тактически значимыми", ведь перемены на российских позициях ослабят армию РФ и создадут возможности для украинского прорыва.

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После успехов вблизи Старомайорского ВСУ будут двигаться в сторону Бердянска и Мелитополя. Это станет главным направлением наступления Украины и создания клина между Россией и Крымом. Таким образом ВСУ перебьют сухопутные поставки на аннексированный полуостров, ведь Крымский мост постоянно подвергается атакам и периодически закрывается на ремонт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в свою очередь Россия пытается отвлечь внимание ВСУ и распылить украинские силы. Согласно анализу ISW, россияне утверждают, что активизировали свои силы на Купянском направлении, однако визуальных подтверждений таких действий специалисты не наблюдали.

Также "Комментарии" писали, что украинский генерал Александр Сырский назвал город, который собирается захватить Россия. А спикер Нацгвардии рассказал, что этот город стал главным эпицентром боевых действий и концентрацией основных усилий российской армии.