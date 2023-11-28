Украинские спецслужбы все лучше ликвидируют врагов в России: у США серьезные опасения

Специальные службы Украины проводят специальные операции на территории России и уничтожают украинских врагов. Это может быть вполне одобрительно во время войны, но в США есть обеспокоенность, что в мирный период украинские спецслужбы не остановятся.



Украинские спецслужбы успешно работают над уничтожением врагов страны. Фото из открытых источников

The Washington Post пишет, что украинские спецслужбы могли стоять за проведением таких сложных операций, как убийство российской пропагандистки Дарьи Дугиной, которая являюется дочерью идеолога "русского мира" Александра Дугина. Также издание указывает на ликвидацию коллаборантов Евгения Жилина, Владлена Татарского и военного преступника Михаила Толстых (Гиви).

"У нас много врагов, которых важно нейтрализовать. Люди, запускающие ракеты. Люди, совершавшие беспредел в Буче", — цитирует слова высокопоставленного разведчика из Украины американское издание.

Издание анонимно опросило более 20 бывших офицеров разведки из Украины, США, других стран и пришло к выводу, что ЦРУ начало сотрудничать с СБУ и ГУР после начала войны в 2014 году. Американские спецслужбы якобы инвестировали в осовременивание устаревших разведывательных органов Украины десятки млн долларов, внедряли новые системы наблюдения и переучили оперативников. Несмотря на это, ЦРУ не участвуют в организации спецопераций, а собирают разведывательные данные.

Однако приверженность Украины к ликвидации россиян вызвала определенную обеспокоенность у официальных лиц как в США, так и в Украине.

"Если разведывательные операции Украины станут еще смелее — например, против россиян в третьих странах — вы можете себе представить, какие это может повлечь за собой разногласия с партнерами и стать серьезным противоречием с более широкими стратегическими целями Украины", — говорит анонимный чиновник объясняя, что среди стратегических целей может быть вступление Украины в ЕС или НАТО.

Другой бывший чиновник ЦРУ сравнивает украинские спецслужбы с израильскими, которые критикуют за убийства людей в других странах.

"Мы наблюдаем зарождение ряда разведывательных служб, похожих на Моссад в 1970-х годах", – говорит бывший американский оперативник.

Таким образом, американцы не только опасаются, что украинские службы, как и Моссад в прошлом, стали слишком искусными в убийствах за пределами страны. Они считают, что такой тип специальных операций несет в себе большие опасности. В частности, это может привести к тому, что часть общественного мнения отвернется от Украины. Кроме того, американские и британские спецслужбы все больше убеждаются, что Киев сознательно скрывает от них некоторые операции, опасаясь сопротивления и критики партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель украинской разведки Буданов дал новый прогноз по войне и назвал, когда наступит переломный момент.

Также "Комментарии" писали, что глава внешней разведки рассказал о плане Путина по Украине и Западу.