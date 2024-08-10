Украинские разведчики «минуснули» очередной российский катер в Крыму

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Кравцев Сергей
Украинские разведчики 9 августа уничтожили российский скоростной катер "Тунец" в Крыму. Он был поражен морским дроном MAGURA V5. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ГУР Минобороны.
Российский скоростной катер "Тунец". Фото: из открытых источников
Как отмечают разведчики, в результате операции повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков. Их тип устанавливается.
В ГУР подчеркивают, что это уже не первый потопленный у берегов полуострова "Тунец": два российских судна такого типа разведчики уничтожили, а еще два повредили в мае этого года.
Читайте также на портале "Комментарии" — Крымский мост может быть разрушен в ближайшие несколько месяцев, заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
По словам главы ГУР, сейчас идет подготовка к уничтожению Керченского моста.
У главы ГУР спросили, будет ли в ближайшие несколько месяцев разрушен Крымский мост. Глава украинской разведки ответил: "Шансы есть".
Как известно, западные СМИ писали, что Силы обороны Украины планировали уничтожить Крымский мост до 1 июля.
Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе дали прогноз, возможно ли возвращение Крыма в ближайшей перспективе.
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