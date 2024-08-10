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Украинские разведчики «минуснули» очередной российский катер в Крыму

Уничтожен российский катер "Тунец"

сегодня, 09:38
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Кравцев Сергей

Украинские разведчики 9 августа уничтожили российский скоростной катер "Тунец" в Крыму. Он был поражен морским дроном MAGURA V5. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ГУР Минобороны.

Украинские разведчики «минуснули» очередной российский катер в Крыму

Российский скоростной катер "Тунец". Фото: из открытых источников

"В ночь с 8 на 9 августа вблизи населенного пункта Черноморское во временно оккупированном Крыму воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударного морского дрона MAGURA V5 уничтожили очередное судно российских оккупантов — скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец", — говорится в сообщении.

Как отмечают разведчики, в результате операции повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков. Их тип устанавливается.

В ГУР подчеркивают, что это уже не первый потопленный у берегов полуострова "Тунец": два российских судна такого типа разведчики уничтожили, а еще два повредили в мае этого года.

"Скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 московиты в оккупированном Крыму использовали для патрулирования акватории и логистики", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Крымский мост может быть разрушен в ближайшие несколько месяцев, заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По словам главы ГУР, сейчас идет подготовка к уничтожению Керченского моста.

"Все работают и над дальними ударами, и над уничтожением Керченского моста. Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа продолжается", — сказал Кирилл Буданов.

У главы ГУР спросили, будет ли в ближайшие несколько месяцев разрушен Крымский мост. Глава украинской разведки ответил: "Шансы есть".

Как известно, западные СМИ писали, что Силы обороны Украины планировали уничтожить Крымский мост до 1 июля.

Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе дали прогноз, возможно ли возвращение Крыма в ближайшей перспективе.




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