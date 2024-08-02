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Буданов рассказал, когда упадет Крымский мост

Силы обороны работают над уничтожением Крымского моста

2 августа 2024, 23:57
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Марьян Ощановский

Крымский мост может быть разрушен в ближайшие несколько месяцев, заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов рассказал, когда упадет Крымский мост

Крымский мост остается важной целью. Фото из открытых источников

По словам главы ГУР, сейчас идет подготовка к уничтожению Керченского моста.

"Все работают и над дальними ударами, и над уничтожением Керченского моста. Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа продолжается", — сказал Кирилл Буданов.

У главы ГУР спросили, будет ли в ближайшие несколько месяцев разрушен Крымский мост. Глава украинской разведки ответил: "Шансы есть".

Как известно, западные СМИ писали, что Силы обороны Украины планировали уничтожить Крымский мост до 1 июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сказанное в интервью не всегда накладывается на происходящее сейчас. Ведь в большинстве случаев интервью записывается сразу, а публикуется в другое время. Соответственно ситуация на том или ином участке фронта меняется. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал ситуацию на северных границах страны. По его словам, информация и обстановка активно изменяются, что требует постоянных корректив в формах предоставления информации. Юсов отметил, что украинские Силы безопасности и обороны сломали планы врага по Харьковской области и другому северному направлению.

"Информация и ситуация активно меняется. И когда мы говорим о форме подачи информации, интервью уважаемым печатным изданием, которые выходят впоследствии через несколько недель и позже после факта проведения интервью, то обычно нужно делать определенные поправки и коррективы", — отметил Юсов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bwh5SAorNho
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