Буданов рассказал, когда упадет Крымский мост

Крымский мост может быть разрушен в ближайшие несколько месяцев, заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Крымский мост остается важной целью. Фото из открытых источников

По словам главы ГУР, сейчас идет подготовка к уничтожению Керченского моста.

"Все работают и над дальними ударами, и над уничтожением Керченского моста. Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа продолжается", — сказал Кирилл Буданов.

У главы ГУР спросили, будет ли в ближайшие несколько месяцев разрушен Крымский мост. Глава украинской разведки ответил: "Шансы есть".

Как известно, западные СМИ писали, что Силы обороны Украины планировали уничтожить Крымский мост до 1 июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сказанное в интервью не всегда накладывается на происходящее сейчас. Ведь в большинстве случаев интервью записывается сразу, а публикуется в другое время. Соответственно ситуация на том или ином участке фронта меняется. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал ситуацию на северных границах страны. По его словам, информация и обстановка активно изменяются, что требует постоянных корректив в формах предоставления информации. Юсов отметил, что украинские Силы безопасности и обороны сломали планы врага по Харьковской области и другому северному направлению.

"Информация и ситуация активно меняется. И когда мы говорим о форме подачи информации, интервью уважаемым печатным изданием, которые выходят впоследствии через несколько недель и позже после факта проведения интервью, то обычно нужно делать определенные поправки и коррективы", — отметил Юсов.

