logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе дали прогноз, возможно ли возвращение Крыма в ближайшей перспективе
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе дали прогноз, возможно ли возвращение Крыма в ближайшей перспективе

По информации Business Insider, Украина вытеснила флот РФ из Крыма, но вернуть полуостров будет сложно

сегодня, 13:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря на трудности на поле боя, с которыми сталкивается Украина, некоторые эксперты считают, что она может вернуть Крым, имея достаточно оружия, войск и времени. Для этого потребуется пересечь Перекопский перешеек, отделяющий Крым от материковой Украины, или пересечь Сиваш. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".

На Западе дали прогноз, возможно ли возвращение Крыма в ближайшей перспективе

Крым. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, прежде, чем говорить о продвижении к Крыму Украине снаала нужно выполнить задачу по прорыву линии Суровикина – сложную систему оборонительных укреплений и препятствий на юге и востоке, через которую Украина никогда не прорывалась. 

Как отметил основатель немецкого аналитического центра European Resilience Initiative Cente Сергей Сумленный, вопрос сейчас заключается в том, "когда Украина накопит столько огневой мощи, не только артиллерии, но и авиации, чтобы им удалось прорвать эти оборонительные линии и затем достичь оперативного пространства" Крыма.

Если украинские солдаты действительно доберутся до Крыма, сказал Сумленный, они смогут уничтожить Керченский мост и последнюю паромную переправу через Азовское море, отрезав все пути снабжения России на полуостров и изолировав российские силы.

Эксперт добавил, что Крым исторически был уязвим для наступлений.

"В истории нет ни одного случая, когда кто-либо мог бы защитить Крым от нападения", — сказал он.

Например, в 1921 году Красная Армия Советского Союза разгромила белогвардейцев и взяла под контроль полуостров, а в 1941 году страны Оси вторглись в Советский Союз во время операции "Барбаросса", а их сухопутные войска осадили Севастополь.

"Поэтому, с моей точки зрения, в тот момент, когда украинская армия появится на сухопутном мосту — Перекопском перешейке — между Крымом и остальной Украиной, россияне столкнутся с очень простым выбором: либо они немедленно отступают из Крыма, либо их убивают или берут в плен", — добавил Сумленный.

Другие эксперты, однако, придерживаются более осторожного тона.

Внештатный научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Марк Темницкий говорит, что полномасштабное вторжение с целью вернуть Крым "крайне маловероятно" из-за огромных украинских потерь, которые это повлечет за собой. 

Также есть опасения, что Россия может применить ядерное оружие, если ее войска окажутся на грани потери Крыма.

Читайте также на портале "Комментарии" - Буданов рассказал, когда упадет Крымский мост.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости