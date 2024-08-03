На Западе дали прогноз, возможно ли возвращение Крыма в ближайшей перспективе

Несмотря на трудности на поле боя, с которыми сталкивается Украина, некоторые эксперты считают, что она может вернуть Крым, имея достаточно оружия, войск и времени. Для этого потребуется пересечь Перекопский перешеек, отделяющий Крым от материковой Украины, или пересечь Сиваш. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".

Крым. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, прежде, чем говорить о продвижении к Крыму Украине снаала нужно выполнить задачу по прорыву линии Суровикина – сложную систему оборонительных укреплений и препятствий на юге и востоке, через которую Украина никогда не прорывалась.

Как отметил основатель немецкого аналитического центра European Resilience Initiative Cente Сергей Сумленный, вопрос сейчас заключается в том, "когда Украина накопит столько огневой мощи, не только артиллерии, но и авиации, чтобы им удалось прорвать эти оборонительные линии и затем достичь оперативного пространства" Крыма.

Если украинские солдаты действительно доберутся до Крыма, сказал Сумленный, они смогут уничтожить Керченский мост и последнюю паромную переправу через Азовское море, отрезав все пути снабжения России на полуостров и изолировав российские силы.

Эксперт добавил, что Крым исторически был уязвим для наступлений.

"В истории нет ни одного случая, когда кто-либо мог бы защитить Крым от нападения", — сказал он.

Например, в 1921 году Красная Армия Советского Союза разгромила белогвардейцев и взяла под контроль полуостров, а в 1941 году страны Оси вторглись в Советский Союз во время операции "Барбаросса", а их сухопутные войска осадили Севастополь.

"Поэтому, с моей точки зрения, в тот момент, когда украинская армия появится на сухопутном мосту — Перекопском перешейке — между Крымом и остальной Украиной, россияне столкнутся с очень простым выбором: либо они немедленно отступают из Крыма, либо их убивают или берут в плен", — добавил Сумленный.

Другие эксперты, однако, придерживаются более осторожного тона.

Внештатный научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Марк Темницкий говорит, что полномасштабное вторжение с целью вернуть Крым "крайне маловероятно" из-за огромных украинских потерь, которые это повлечет за собой.

Также есть опасения, что Россия может применить ядерное оружие, если ее войска окажутся на грани потери Крыма.

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