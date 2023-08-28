Украинские ракеты атакуют Крым: в Минобороны РФ сделали тревожное заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В России заявили о якобы "сбитии украинской ракеты" у побережья временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.
Крым. Фото из открытых источников
В ведомстве Шойгу утверждают, что средства ПВО якобы уничтожили украинскую крылатую ракету в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Отметим, сегодня местные Telegram-каналы сообщили, что во временно оккупированном Крыму снова раздавались взрывы. Сообщалось о "работе ПВО" в районе Евпатории.
Читайте также на портале "Комментарии" — с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало — в Крыму после "прилета" погибшие и много раненых россиян: подробности.
Обсуждения
Новости
Кошти ППО
сегодня, 13:01
"...кошти ППО нібито знищили українську крилату ракету..." кошти ППО знищили ракету? Серйозно? Це як? Монетками засипали? Чи купюрами? Не вживайте слів, значення яких не розумієте.
Ігор
сегодня, 12:25
Один одного терористами називають. Оце так вплив юдейської пропаганди імені Геббельса.