Украинские ракеты атакуют Крым: в Минобороны РФ сделали тревожное заявление

В России заявили о якобы "сбитии украинской ракеты" у побережья временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

Крым. Фото из открытых источников

В ведомстве Шойгу утверждают, что средства ПВО якобы уничтожили украинскую крылатую ракету в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

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"Сегодня в районе 11:30 остановлена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отметим, сегодня местные Telegram-каналы сообщили, что во временно оккупированном Крыму снова раздавались взрывы. Сообщалось о "работе ПВО" в районе Евпатории.

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