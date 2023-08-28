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Украинские ракеты атакуют Крым: в Минобороны РФ сделали тревожное заявление

В Минобороны РФ обеспокоены из-за постоянных ударов по Крыму

сегодня, 13:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В России заявили о якобы "сбитии украинской ракеты" у побережья временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

Украинские ракеты атакуют Крым: в Минобороны РФ сделали тревожное заявление

Крым. Фото из открытых источников

В ведомстве Шойгу утверждают, что средства ПВО якобы уничтожили украинскую крылатую ракету в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Крыма.                                                               


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"Сегодня в районе 11:30 остановлена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отметим, сегодня местные Telegram-каналы сообщили, что во временно оккупированном Крыму снова раздавались взрывы. Сообщалось о "работе ПВО" в районе Евпатории.                                                                                                                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Источник: https://t.me/mod_russia/29873
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