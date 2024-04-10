Украинские подростки снова станут жертвами пропагандистских шоу Кремля: о чем идет речь

К годовщине завершения Второй мировой войны Кремль планирует массовый завоз подростков из Украины на пропагандистские мероприятия в России.

Оккупанты используют украинцев в своей пропаганде. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, Москва использует Вторую мировую войну как важный фундамент своей пропаганды. Спекуляции на трагедии позволяют Москве милитаризировать россиян и оправдывать неофашистскую политику.

Сообщается, что каждый год в России проходят пропагандистские мероприятия, на которых победа СССР обесценивается, а годовщина окончания войны меняет подтексты в нужном Кремле духе.

Отмечается, что именно на такие мероприятия оккупанты готовят завоз подростков с захваченных территорий. В частности, детей из южных школ Украины планируют вывозить для массовки в Ростов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия накапливает ресурсы для длительной войны, убежден заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Должны рассчитывать исключительно на самих себя — строить собственный ВПК, инвестировать во внутренние разработки. Украине придется воевать, пока существует Москва в сегодняшнем виде", — отметил военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что минобороны России продолжает искать в женских колониях кандидаток для отправки на войну с Украиной. Сотрудники министерства посетили по меньшей мере четыре исправительных учреждения, где вербовали россиянок на войну против Украины. В Ивановской области военных интересовала женская колония №3, расположенная в Кинешме. "У кого есть медицинское образование — вербовали в медперсонал. Остальные — в штурмовые подразделения", — рассказал адвокат.