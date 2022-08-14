Украинские партизаны взорвали еще один мост под Мелитополем: подробности

Советник председателя ОП Алексей Арестович сообщил, что наши партизаны взорвали находящийся в оккупации железнодорожный мост возле Мелитополя. Известно, что он был частично уничтожен. Об этом он написал в Facebook .

"Уже сутки ни один эшелон из Джанкоя в Мелитополь не пришел. Вчера в районе Мелитополя наши партизаны взорвали железнодорожный мост. Мост разрушен частично", — написал Арестович.

Арестович заявил, что пока сложно сказать, когда захватчики РФ смогут отремонтировать переправу и возобновить движение по нему.

Также он отметил, что оккупанты от этого известия "они взбесились".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ еще раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне . ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, в ночь на 14 августа. Выясняется информация, можно ли транспортировать через него технику. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на руководителя Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталию Гуменюк. Чиновница отметила, что удары украинских защитников очень усложняют для захватчиков России перевозки военной техники и боеприпасов. Однако она отметила, что это не означает, что переправы полностью повреждены. Следовательно, эту информацию выясняют специалисты.

Также "Комментарии" писали о том, что командиры российских кафиров убегают из Херсона в Мелитополь. После того, как ВСУ прицельно ударили по всем мостам в Херсонской области командиры кафиров начали бежать в Мелитополь. Партизанское движение Мелитополя уже готово встречать россиян. Федоров объяснил, почему россияне решают из Херсона перебираться именно в Мелитополь. По его словам, Мелитополь — ближайшая точка Крыма и из города удобно вести командование.