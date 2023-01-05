Украинские хакеры взломали российские каналы. Что показали на этот раз (ВИДЕО)

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Slava Kot
Украинский киберфронт продолжает работать и вмешиваться в вещание российских телеканалов. В этот раз на одном из региональных телеканалов России показали часть разговора советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича об экономических проблемах РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram военного корреспондента Андрея Цаплиенко.
Украинские хакеры взломали российские телеканалы. Фото из открытых источников
На опубликованном видео примечательно, что украинские хакеры вмешались в работу регионального кабельного телевидения России. От сил киберфронта пострадал телеканал "Брянская Губерния", вместо привычного эфира с российской пропагандой, на экране появился Алексей Арестович, который рассказал об экономических проблемах Российской Федерации, вызванных военными действиями в Украине.
Советник Офиса президента Украины утверждает, что неполучение дохода от нефти повлияет на бюджетников, который в России около половины.
Посмотреть видео Арестовича, которое транслируется на российском телеканале, можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Бурятии паника, потому что их региональные телеканалы взломали украинские хакеры.
Также "Комментарии" писали о том, как россияне начали маскировать свою военную технику. В сеть попали соответствующие фото .
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