Украинские хакеры взломали российские каналы. Что показали на этот раз (ВИДЕО)

Украинский киберфронт продолжает работать и вмешиваться в вещание российских телеканалов. В этот раз на одном из региональных телеканалов России показали часть разговора советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича об экономических проблемах РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

Украинские хакеры взломали российские телеканалы. Фото из открытых источников

На опубликованном видео примечательно, что украинские хакеры вмешались в работу регионального кабельного телевидения России. От сил киберфронта пострадал телеканал "Брянская Губерния", вместо привычного эфира с российской пропагандой, на экране появился Алексей Арестович, который рассказал об экономических проблемах Российской Федерации, вызванных военными действиями в Украине.

"С 5 февраля все страны ЕС останавливают покупку российской нефти и нефтепродуктов. Вся система поставок газа и нефти в Европу будет простаивать, а простаивать она не может, ее нужно обслуживать, а это большие деньги", — говорит Арестович.

Советник Офиса президента Украины утверждает, что неполучение дохода от нефти повлияет на бюджетников, который в России около половины.

"Вы будите жить в ситуации, когда вас убивают. 400 тыс. ваших братьев, родителей, сыновей, и дедов для некоторых, и параллельно сокращают выплаты. Это то, что вам готовит Путин", — сообщает Алексей Арестович.

Посмотреть видео Арестовича, которое транслируется на российском телеканале, можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Бурятии паника, потому что их региональные телеканалы взломали украинские хакеры.

Также "Комментарии" писали о том, как россияне начали маскировать свою военную технику. В сеть попали соответствующие фото .

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