Украинские хакеры сломали мобильного оператора Ирана

Украинская группа HackYourMom слила данные иранского оператора мобильной связи IranCell. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook украинского эксперта в сфере информационной безопасности Никиты Кныша.



Украинские хакеры хакнули иранского оператора связи. Фото из открытых источников

Основатель группы HackYourMom Никита Кныш подтвердил, что хакеры сломали и слили информацию о крупнейшем операторе Ирана, компании IranCell. Кныш заверил, что, кроме базы IranCell, удалось сломать почти весь технологический сектор страны. Однако лидер HackYourMom отметил, что детали о взломе других иранских компаний сообщаться не будут.

Украинский эксперт в сфере информационной безопасности Никита Кныш отмечает, что данные собираются также для уничтожения военных целей на территории союзника Российской Федерации, ведь Иран поставляет оружие для армии Путина.

"Не мы это начали, не нужно было давать оружие для уничтожения украинцев. Иранские военные объекты и объекты критической инфраструктуры — легитимная цель для украинских хакеров из-за поставок уничтожающего украинцев оружия", — отметил Никита Кныш в сообщении в Facebook .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина призывает создать новую киберструктуру для защиты от российских атак хакеров. Новая организация уже получила предварительное название – "Кибер Организация Объединенных Наций"

Также "Комментарии" писали, что украинские хакеры сломали российские кабельные телеканалы. От действий украинских киберпреступников пострадал российский телеканал Брянская Губерния, где постоянные зрители пропаганды РФ вынуждены были слушать Алексея Арестовича, который рассказал о бесперспективном будущем для россиян.

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