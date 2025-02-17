Украинские дроны устроили праздник: посмотрите, как российский "Град" превратился в фейерверк (ВИДЕО)

Российская РСЗО "Град", оснащенная полным боекомплектом, отправилась ночью на боевое задание. Однако бойцы бригады "Азов" засекли цель и беспилотниками уничтожили врага. Об этом сообщает портал "комментарии" со ссылкой на 12-ю бригаду специального назначения "Азов" НГУ.

Российским "Градам" в последнее время не везет на войне: не проходит нескольких дней, чтобы ВСУ не разнесли очередную РСЗО врага. Фото: минобороны РФ

Отмечается, что аэроразведка "Азова" вовремя обнаружила вражескую цель с помощью БпЛА "Аист".

Координаты передали оператору FPV-дрона, который с первого удара попал в российскую технику. В результате — мощная детонация боекомплекта, и вместо обстрела украинских позиций оккупанты вместе со своим боекомплектом самоликвидировались. На видео показали работу бригадной артиллерийской группы и батальона беспилотных систем "Азова".

"Ехал обстреливать защитников (Украины) — превратился в фейерверк", — коротко подвели черту под историей "Града" бойцы "Азова".





"Комментарии" писали, что украинские военные моряки в начале января за сутки поразили сразу три вражеских средства ПВО. За один сутки были уничтожены и повреждены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса". А в начале февраля ВСУ уничтожили ЗРК "Бук" россиян на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, недавно Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще один дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Это комплекс предназначен для защиты от дронов, которые его и уничтожили. Один ЗРК "Оса" стоит около 10 миллионов долларов.

Портал "Комментарии" также сообщал в феврале, что украинские защитники уничтожили при помощи дронов российскую реактивную систему залпового огня "Град". Еще один российский "Град" украинские дроны догнали и уничтожили в ходе погони на большой скорости. Успех на одном из ключевых направлений в войне против страны-агрессора РФ — на счету батальона Flying Skull. Кроме того, была уничтожена редкая огнеметная система "Солнцепек". А к 10 февраля 2025 года ВСУ в ходе войны смогли уничтожить и повредить более 10 тыс. российских танков.