Украинские десантники разгромили российскую колонну грузовиков с боекомплектом: подробности (ВИДЕО)

Десантники Вооруженных сил Украины нанесли удар по российской колонне грузовиков. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, реактивная артиллерия Житомирской бригады ДШВ уничтожила колонну автомобильной техники с боекомплектом оккупантов.

"На видео зафиксировано успешное нанесение огневого поражения реактивно-артиллерийским подразделением 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины по автомобильной колонне с боекомплектом российских оккупантов.", — пишет Командование ДШВ ВСУ.

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