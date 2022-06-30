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Украинские десантники разгромили российскую колонну грузовиков с боекомплектом: подробности (ВИДЕО)

ВСУ дают достойный отпор противнику

сегодня, 18:19
Автор:

Денис
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Десантники Вооруженных сил Украины нанесли удар по российской колонне грузовиков. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские десантники разгромили российскую колонну грузовиков с боекомплектом: подробности (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, реактивная артиллерия Житомирской бригады ДШВ уничтожила колонну автомобильной техники с боекомплектом оккупантов. 

"На видео зафиксировано успешное нанесение огневого поражения реактивно-артиллерийским подразделением 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины по автомобильной колонне с боекомплектом российских оккупантов.", — пишет Командование ДШВ ВСУ. 

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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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