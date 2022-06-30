Пострадавшие от войны украинцы получат протезы: что известно

Представители профильных министерств обсудили вопрос предоставления украинцам с ампутированными конечностями современных протезов. Также разрабатывается программа непрерывной реабилитации после ампутации. В рамках программы пациент будет получать протезы – сначала тренировочные, позже – первичное протезирование.

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Украина вовлекает международных партнеров в поставки нужных объемов тренировочных протезов в больницы, где украинцы проходят первичную стационарную реабилитацию. С пациентами будут работать мультидисциплинарные реабилитационные команды. Потерпевшие со специалистами будут определять вид первичных протезов.

В Минсоцполитики подготовили информационный буклет по данным производителей и видам протезов. Эти протезы будут приобретены на средства государственного бюджета для украинцев. Буклеты потерпевшие будут получать в больницах.

По словам Виктора Ляшко, сотни украинцев будут нуждаться в реабилитации и протезировании. Поэтому Минздрав работает над обеспечением потерпевших качественными бесплатными для них протезами. Чиновники начали переговоры с производителями протезов в Европе, чтобы те открыли производство и центры по их сервисному обслуживанию в Украине.

Пока же некоторые государства принимают украинцев на реабилитацию. Бельгия готова расширить возможности и предоставлять до 150 мест для лечения и реабилитации тяжелораненых, сейчас там находятся 16 граждан.

Как писал портал, мы поинтересовались у Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, есть ли сведения о росте количества заявок на оформление инвалидности после 24 февраля и сколько человек с ограниченными возможностями проживает в регионах.

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