Украинские бойцы уничтожили российского "Терминатора"

Украинские силы на Авдеевском направлении провели удачную атаку дронов и уничтожили редкую российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор".



БМПТ "Терминатор". Фото из открытых источников

Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео, на котором показал кадры атаки беспилотника по российской военной технике.

" Уничтожен БМПТ "Терминатор"! На Авдеевском направлении воины 110 бригады совместно с дружескими подразделениями и в том числе вашими дронами забили до смерти редкую российскую бронемашину", — пишет Стерненко и добавляет, что "помощь войску — лучшая инвестиция".

БМПТ "Терминатор" — классифицируется как боевая машина поддержки танков или ракетный танк, который применяется в танковых формированиях для поражения противотанковых средств противника. Военная техника считается современной, ведь начала эксплуатироваться российской армией с 2011 года, а в 2018 году были приняты первые 10 единиц на вооружение РФ.

Боевая масса БМПТ "Терминатор" составляет около 50 тонн и способна перевозить пятерых солдат. Ориентировочная стоимость одного российского "Терминатора" составляет 1,5-2 млн долларов.

Это уже не первое уничтожение российского "Терминатора". В феврале 2023 года ВСУ ударили по российскому БМПТ под Кременной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал США отреагировал на уничтожение российского корабля "Новочеркасск". Американский военный призвал предоставить Украине больше оружия, которое помогло бы освободить Крым от российских войск.

Также "Комментарии" писали, что украинские бойцы уничтожили ракетой российский танк. На видео попал момент удара.