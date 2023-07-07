Украинская фармкомпания поставляла лекарства для российской армии

Служба безопасности разоблачила одно из фармацевтических предприятий в Житомирской области на сотрудничестве с рашистами. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ уличила фармкомпанию в сотрудничестве с оккупантами

После полномасштабного вторжения злоумышленники наладили скрытую схему поставок украинских лекарственных средств в военные госпитали РФ. Среди основных товаров нелегального экспорта были обезболивающие средства, которые враг использовал на временно оккупированной территории Украины для лечения раненых захватчиков.

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Чтобы обходить введенные против РФ санкции, руководство предприятия разработало механизм обхода ограничений. Для этого организатор сделки вместе со своими российскими сообщниками задействовал ряд подконтрольных коммерческих структур на Ближнем Востоке и ЕС.

Сначала дельцы направляли украинские медикаменты в адрес этих зарубежных фирм, а затем меняли товарно-транспортные накладные и переправляли продукцию фактическим заказчикам из РФ.



Пока известно о поставках, как минимум, 300 кг медсредств.

Сейчас директору украинского предприятия сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Тем временем, ООН сказала, сколько мирных граждан погибло в Украине. Эти данные не окончательны и реальное количество жертв может быть больше.

Россияне разработали план эвакуации из Мариуполя. Оккупанты рассматривают один из дальнейших сценариев — бегство из Мариуполя.

А Столтенберг раскрыл детали решения НАТО по Украине. На саммите Альянса в Литве лидеры стран примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента.