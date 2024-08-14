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Украинская авиация присоединилась к военной операции в Курской области

Украина использовала истребитель Су-27 для атаки по Курской области.

сегодня, 13:25
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Автор:
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Slava Kot

Украинские военные во время военной операции в Курской области применяют не только танки и бронетранспортеры, но и присоединяют авиацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes.

Украинская авиация присоединилась к военной операции в Курской области

Украинский истребитель Су-27. Фото из открытых источников

Forbes со ссылкой на свои источники утверждает, что украинский истребитель Су-27 совершил атаку по приграничному поселку Теткино в Курской области. По их данным удар пришелся по российскому командному пункту.

Издание отмечает, что украинские силы использовали для атаки советский самолет Су-27, а не недавно прибывший истребитель F-16. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, западные боевые самолеты Украина собирается использовать для укрепления противовоздушной обороны, по крайней мере, на первых этапах.

Кроме авиации, украинские военные в наступлении на Курскую область развернули системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы. Их основными задачами является блокировка радиосигналов, в частности влияние на бомбы со спутниковым наведением. Кроме того, украинские силы используют в Курской области беспилотники, которыми уже смогли сбить несколько российских вертолетов.

Из-за большого количества различных военных средств риск применения авиации в Курской области велик для обеих сторон. Поэтому пилоты вынуждены летать на низкой высоте, чтобы не быть обнаруженными вражескими радарами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне с вертолета атаковали собственную колонну российской техники в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия вынуждена выводить свои войска из Калининградской области из-за боев в Курской.



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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/08/13/ukrainian-jets-join-the-invasion-of-russias-kursk-oblast-and-blow-up-a-russian-command-post/
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