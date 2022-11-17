Украинская армия взяла под контроль территорию вблизи Крыма, – Генштаб

Украинские защитники вышли к побережью Днепра, что дает возможность установить контроль над зоной, близкой к временно оккупированному полуострову Крым. Об этом сегодня на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

"Наши военнослужащие действительно вышли на побережье реки Днепр, что нам позволяет контролировать территорию, приближенную к временно оккупированному полуострову Крым. Воины-артиллеристы и вообще военнослужащие Вооруженных Сил Украины делают все возможное, чтобы поражать противника на максимальной дальности достижения нашего оружия", — отметил Громов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – падение ракеты в Польше, происшедшее 15 ноября, продолжает оставаться топ-темой. Изначально предполагалось, что это – одна из российских ракет, выпущенных по Украине во время массированной атаки. Однако президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что это могла быть ракета от украинской системы ПВО. Между странами НАТО уже прошли срочные консультации из-за инцидента. О чём говорит реакция сторон на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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