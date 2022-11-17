Украинская армия взяла под контроль территорию вблизи Крыма, – Генштаб

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинские защитники вышли к побережью Днепра, что дает возможность установить контроль над зоной, близкой к временно оккупированному полуострову Крым. Об этом сегодня на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook
Читайте также на портале "Комментарии" — глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Марк Милли считает, что освободить Крым с помощью военных методов – маловероятно. О чём говорит подобное заявление? Согласны ли с ним? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – падение ракеты в Польше, происшедшее 15 ноября, продолжает оставаться топ-темой. Изначально предполагалось, что это – одна из российских ракет, выпущенных по Украине во время массированной атаки. Однако президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что это могла быть ракета от украинской системы ПВО. Между странами НАТО уже прошли срочные консультации из-за инцидента. О чём говорит реакция сторон на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости