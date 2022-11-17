Какой шанс вернуть Крым военным путем – о чем говорит заявление американского генерала Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Марк Милли считает, что освободить Крым с помощью военных методов – маловероятно. О чём говорит подобное заявление? Согласны ли с ним? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Крым. Фото: Reuters

Постепенно изменилась всеобщая риторика относительно деоккупации Крыма

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко напоминает, что вопрос деоккупации Крыма, восстановления украинского государственного суверенитета Украины на полуострове – одна из стратегических целей, которая озвучивается украинским политическим руководством.

"Постепенно изменилась всеобщая риторика относительно деоккупации Крыма. Он никогда не признавался российской территорией после попытки аннексии со стороны РФ в 2014 году. Но заявления о перспективах деоккупации были сдержанными. Сегодня политические и военные эксперты говорят о возможности деоккупации Крыма", – отмечает эксперт.

Она также подчеркивает, что недавно на парламентском измерении Крымской платформы звучали месседжи, что Крым – не предмет для политических торгов с РФ. При этом, акцентирует Юлия Тищенко, крымский вопрос – одна из основ нынешней легитимности власти Путина, ведь в российском обществе был "крымский консенсус".

"Артикуляция военной составляющей в деоккупации потенциально может служить и дипломатическим рычагом влияния на РФ. В этом случае снова имеет место сочетание военных и дипломатических составляющих влияния", – считает аналитик.

По ее мнению, деоккупация Крыма является также реальным выбиванием фундамента под путинским режимом в России.

"Общие ставки – больше только Крыма, но Крым – ключ от многих политических ящиков, которые будут определять будущее в политическом и безопасном измерении, – уверена Юлия Тищенко. – Сверхзадачей является сохранение человеческих жизней в деле деоккупации, но если заморозить обсуждение крымского вопроса, это может привести к еще большим потрясениям и жертвам в будущем, отложенным сценариям еще большей эскалации. Так что, дискуссии о Крыме могут быть частью общего политико-дипломатического сценария с применением милитарных рычагов".

Крым для путинского режима – тема сакральная, единственный условный успех, аннексия без войны, прирастание землями и так далее

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук предполагает, что заявления генерала Милли следует рассматривать не просто как его личное мнение.

"Американский генералитет не может себе этого позволить. Особенно в формате "Рамштайн", нынешней международной обстановке и так далее. Похоже, Милли высказывает публично определенные идеи и меседжи, которые имеются у части американского истеблишмента. Среди них, особенно у ряда представителей республиканской партии, есть люди, которые хотели бы скорее "порешать" всё с Россией. Прекратить войну в Украине, сбросив с себя часть финансового бремени, которое несут по этому поводу. Мол, скорее садитесь за стол переговоров, чтобы можно было торговать, а не воевать. И это, похоже, мнение определенной части американских элит. Такие себе – сигналы, предостерегающие ВСУ от отвоевывания Крым и так далее", – поясняет Никита Трачук.

По его словам, с 2014 года сложился некий "Крымский консенсус". С одной стороны – цивилизованный мир не признаёт аннексию россиянами украинского полуострова, с другой – как-то с этим мирится. Такой себе реал-политик. С публичным порицанием, но закрыванием глаз на откровенное преступление глобального масштаба.

"Крым для путинского режима – тема сакральная, единственный условный успех, аннексия без войны, прирастание землями и так далее. Личное приобретение Путина, его рейтинговый рывок, несмотря на ряд коррупционных расследований касательно российских правителей. Учитывая это, устами Милли определенная часть американских элит предупреждают Украину, что возвращение Крыма военным путем может быть очень кровавым и сложным, – отмечает Никита Трачук. – С точки зрения украинского государства – вполне оправдана борьба за свои территории, за своих людей всеми доступными методами. При этом нет сомнений, что попытка возвращения Крыма военным путем приведет к эскалации, к увеличению числа жертв с обеих сторон. И если есть возможность вернуть эти земли дипломатическим путем, путем нанесения РФ поражения на других участках фронта (что в итоге принудит страну-агрессора к переговорам, в том числе по Крыму) – ей следует воспользоваться".

Оккупированный Крым – это постоянная угроза ракетных ударов, гибели мирного населения и разрушение экономической инфраструктуры

Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский делится таким мнением:

"Американский генерал Марк Милли говорит об успехах ВСУ, но при этом поддает сомнениям способность тех же ВСУ, которые по словам самого же Милли наносят поражения российским оккупантам на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях, деоккупировать территорию Крымского полуострова. Или не приемлет, по каким-то причинам, успех по деоккупации Крыма силами ВСУ. В то же время, другой американский генерал – Бен Ходжес – высказывает уверенность в деоккупации Крыма летом 2023 года именно силами ВСУ. В самих США на определенных уровнях управленческой иерархии уверено говорят о летнем 2023 года украинском деоккупированном Крыме".

По словам эксперта, за все годы оккупации в текстах и выступлениях неоднократно, в попытках убедить власть в том, что она не желает слышать, приходилось говорить и аргументировать тезис о том, что дипломатического решения вопроса деоккупации Крыма не существует.

"Ну, разве, что российская федерация перестанет существовать как государство. Есть старая поговорка о том, что если человеку очень долго говорить, что он свинья – то рано или позже он захрюкает. Мне кажется, что так произошло и с вопросом про деоккупацию Крымского полуострова, – отмечает Юрий Смелянский. – Украинская власть так долго убеждала себя, украинских граждан и наших зарубежных партнеров в том, что дипломатический путь является безальтернативным для деоккупации Крыма (даже в документы Крымской платформы это записали), что в результате поверили сами и убедили в этом часть западных партнеров. В таком контексте заявление генерала Милли по этому вопросу – иллюстрация результата убеждений".

Также, продолжает эксперт, я неоднократно с 2014 года говорил о том, что для кремля оккупированный Крым является многоцелевым военно-стратегическим плацдармом, одна из задач которого – постоянная угроза и удары для всей территории Украины. Что мы на протяжении 2022 года и наблюдаем.

"На протяжении всего периода оккупации Крыма приходилось неоднократно советоваться, проверяя свои выводы, с военными. Их ответы и мнения лишь подтверждали тезисы о том, что Крым невозможно вернуть дипломатическим путем и нельзя оставлять оккупантам. В любом варианте, – акцентирует Юрий Смелянский. – Включая вариант совместного управления какой-то период времени. Это будет стратегическая ошибка. Оккупированный Крым – это постоянная угроза ракетных ударов, гибели мирного населения и разрушение экономической инфраструктуры, инфраструктуры жизнеобеспечения".

По словам эксперта, история Второй мировой войны на отрезке периода оккупации Крыма также являются хорошей иллюстрацией возможности/не возможности по его деоккупации силами вооруженных сил. И история Гражданской войны – тоже. Позитивными примерами.

"Сделанное генералом Милли заявление является лишь одним из возможных сценариев развития событий по деоккупации Крыма, – поясняет Юрий Смелянский. – Одним из наиболее негативных сценариев. Конечно, если следовать исключительно в русле Законов Мерфи, то "если какая-нибудь неприятность может произойти, она происходит", и "из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше" — то заявление генерала Милли следует принять за абсолютную истину. Он озвучил лишь один, негативный сценарий. Но знание тех законов, к которым относятся законы Мерфи, дает возможность избежать негативного развития сценария по деоккупации Крыма".

Сценариев, по словам эксперта, много. Очень. И они варьируются от "оккупанты без сопротивления покидают территорию Крыма" до "продолжительное кровопролитное сопротивление оккупантов и коллаборационистов в Крыму".

Каким в реальности будет сценарий деоккупации Крыма (а война всегда идет не по плану), будет зависеть от возможностей ВСУ наносить эффективные удары по оккупантам, отмечает эксперт. Особенно по той линии обороны, которую оккупанты строили на севере Крыма с 2014 года. А дальше – по степи вплоть до Бахчисарайского района.

"А значит, от объемов и видов западной военной помощи, – уточняет Юрий Смелянский. – Ведь, к сожалению, результатом экономической политики украинской власти является наша полная зависимость от западной помощи. Но то, что деоккупация Крыма полностью зависит без всяких вариантов от действий ВСУ и деоккупация состоится – у меня нет сомнений".

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