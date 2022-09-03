Украинец взорвал себя, чтобы убить россиян

38-летний украинец, корректировавший удары ВСУ, был разоблачен российскими оккупантами. Когда за ним пришли русские военные, мужчина взорвался. Об этом сообщает корреспондент украинского издания "24 канал".

Украинец Максим Махримов взорвал себя, чтобы убить россиян. Фото из открытых источников

Украинский город Токмак оккупирован армией РФ, но местные жители постоянно сопротивляются. Токмачане рушат вывески и доски объявлений с российской пропагандой. Подобные случаи происходят и в других оккупированных городах, в частности, в Бердянске и Причерноморске. Украинские патриоты берут болгарки и сваливают билборды, именно поэтому они разбросаны по дороге.

Одним из украинских патриотов был 38-летний Максим Махримов, корректировщик Вооруженных сил Украины. По словам журналиста канала, когда к нему пришли российские оккупанты, Максим использовал гранату.

Когда его пришли арестовывать росгвардейцы, он подорвал себя гранатой вместе с ними со словами "Слава Украине!", — рассказывает журналист.

Ранее портал "Комментарии" писал об анализе Британского военного исследователя, который утверждает, что Украина во время контрнаступления может окружить 20 тыс. российских солдат. Такой шаг от ВСУ снизит моральный дух россиян. Кроме этого контрнаступление может пройти еще более удачно, ведь при благоприятных условиях российские власти скажут отступать своим военным с территории правого берега реки Днепр.

Также, "Комментарии" публиковали видео уничтожение российских кафиров в окопах в окрестностях Донецка, возле села Пески. На видео видны попадания снаряда сразу по нескольким военным и их ликвидации Вооруженными силами Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!