logo

BTC/USD

19816.08

ETH/USD

1553.93

LTC/USD

61.27

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинец взорвал себя, чтобы убить россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинец взорвал себя, чтобы убить россиян

Событие произошло в оккупированном городе Токмак, Запорожской области.

сегодня, 21:17
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

38-летний украинец, корректировавший удары ВСУ, был разоблачен российскими оккупантами. Когда за ним пришли русские военные, мужчина взорвался. Об этом сообщает корреспондент украинского издания "24 канал".

Украинец взорвал себя, чтобы убить россиян

Украинец Максим Махримов взорвал себя, чтобы убить россиян. Фото из открытых источников

Украинский город Токмак оккупирован армией РФ, но местные жители постоянно сопротивляются. Токмачане рушат вывески и доски объявлений с российской пропагандой. Подобные случаи происходят и в других оккупированных городах, в частности, в Бердянске и Причерноморске. Украинские патриоты берут болгарки и сваливают билборды, именно поэтому они разбросаны по дороге.

Одним из украинских патриотов был 38-летний Максим Махримов, корректировщик Вооруженных сил Украины. По словам журналиста канала, когда к нему пришли российские оккупанты, Максим использовал гранату.

Когда его пришли арестовывать росгвардейцы, он подорвал себя гранатой вместе с ними со словами "Слава Украине!", — рассказывает журналист.

Ранее портал "Комментарии" писал об анализе Британского военного исследователя, который утверждает, что Украина во время контрнаступления может окружить 20 тыс. российских солдат. Такой шаг от ВСУ снизит моральный дух россиян. Кроме этого контрнаступление может пройти еще более удачно, ведь при благоприятных условиях российские власти скажут отступать своим военным с территории правого берега реки Днепр.

Также, "Комментарии" публиковали видео уничтожение российских кафиров в окопах в окрестностях Донецка, возле села Пески. На видео видны попадания снаряда сразу по нескольким военным и их ликвидации Вооруженными силами Украины.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/tokmaku-maksim-mahrinov-pidirvavsya-granati-vbiv-rosiyan_n2150192
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!