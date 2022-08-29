logo

BTC/USD

20154.29

ETH/USD

1533.04

LTC/USD

55.17

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинец разбил российскую кевларовую каску голыми руками (Видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинец разбил российскую кевларовую каску голыми руками (Видео)

Российская каска в руках украинских солдат не прошла краш-тест и вызвала бурю смеха с комментариями

сегодня, 21:44
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Сравнивая военное снаряжение россиян и украинцев, наблюдается четкая закономерность. Отечественные товары гораздо лучшего качества, они защищают от ударов, а также пуль.

Украинец разбил российскую кевларовую каску голыми руками (Видео)

Украинец разбил российскую кевларовую каску голыми руками. Фото с открытых источников

А вот качество российских бронежилетов и касок обычно низкое. Так на обнародованном видео в сети Twitter украинский воин всего несколькими ударами рук крушит шлем российского производства.

На видео ясно видно, как украинец наносит несколько ударов правой рукой по кевларовой каске 6Б47. После чего шлем изгибается внутрь. На этом украинский воин не остановился и нанес еще серию ударов собственной головой по каске. Так защитный головной убор снова деформировался, что вызвало смех у украинских защитников.

Оригинальный пост с видео уже собрал более 750 тыс. просмотров в сети. Им делятся не только украинцы, но и граждане других стран, которые удивлены "мощью" касок российского производства.

Вот их комментарии:

  • "Русские шлемы — полное дерьмо, или украинские черепа жесткие как бес!" — пишет Uncle Scrooge McDuck из Португалии;
  • "Кевлар?… больше коррупции и больше взяточников, покупающих где-то новый дом", — комментирует Antonio из Соединенного Королевства;
  • "Как эти ребята могут проиграть?" — задает риторический вопрос Richard Beene из США.

Ранее, портал "Комментарии" писал о российской технике, в которой нашли американские детали, попавшие в РФ, несмотря на санкции.

Также "Комментарии" писали, что россияне не только из-за коррупции воруют у себя, но и совершают кражи в отношении украинской культуры. Так граждане РФ перепевают украинские популярные песни на русском языке. Среди самых популярных исполнителей оказались Скрябин, Океан Эльзы, Kazka, Go_A и даже украинская культовая исполнительница София Ротару.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/Osinttechnical/status/1563628411255496704
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!