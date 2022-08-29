Украинец разбил российскую кевларовую каску голыми руками (Видео)

Сравнивая военное снаряжение россиян и украинцев, наблюдается четкая закономерность. Отечественные товары гораздо лучшего качества, они защищают от ударов, а также пуль.

Украинец разбил российскую кевларовую каску голыми руками. Фото с открытых источников

А вот качество российских бронежилетов и касок обычно низкое. Так на обнародованном видео в сети Twitter украинский воин всего несколькими ударами рук крушит шлем российского производства.



На видео ясно видно, как украинец наносит несколько ударов правой рукой по кевларовой каске 6Б47. После чего шлем изгибается внутрь. На этом украинский воин не остановился и нанес еще серию ударов собственной головой по каске. Так защитный головной убор снова деформировался, что вызвало смех у украинских защитников.



Оригинальный пост с видео уже собрал более 750 тыс. просмотров в сети. Им делятся не только украинцы, но и граждане других стран, которые удивлены "мощью" касок российского производства.



Вот их комментарии:



"Русские шлемы — полное дерьмо, или украинские черепа жесткие как бес!" — пишет Uncle Scrooge McDuck из Португалии;



"Кевлар?… больше коррупции и больше взяточников, покупающих где-то новый дом", — комментирует Antonio из Соединенного Королевства;

"Как эти ребята могут проиграть?" — задает риторический вопрос Richard Beene из США.

Ранее, портал "Комментарии" писал о российской технике, в которой нашли американские детали, попавшие в РФ, несмотря на санкции.

Также "Комментарии" писали, что россияне не только из-за коррупции воруют у себя, но и совершают кражи в отношении украинской культуры. Так граждане РФ перепевают украинские популярные песни на русском языке. Среди самых популярных исполнителей оказались Скрябин, Океан Эльзы, Kazka, Go_A и даже украинская культовая исполнительница София Ротару.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!