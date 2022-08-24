Почему россияне воруют украинские песни Скрябина, Океан Эльзы, KAZKA, Go_A? Ответ психолога



















С начала полномасштабного вторжения поступки россиян успели превратиться в мемы. Нам уже известно, что россияне воруют холодильники, стиральные машинки и даже собачьи будки или унитазы. В культурном пространстве все не на много лучше.





Россияне и дальше продолжают воровать. На ютубе появилось множество песен, которые россияне украли у украинцев, и перепели их на русском языке. Среди наиболее известных примеров можно упомянуть:

Океан Эльзы – Обійми;

Скрябин – Мам;

Бумбокс – Ой у лузі червона калина;

KAZKA – Плакала;

Go_A – Шум.

Досталось даже вечной украинской классике, песню Софии Ротару – Червона рута, также исполняют на русском языке.

На вопрос почему россияне не генерируют что-то сами, а воруют и что это о них говорит в этой войне ответила психолог Дина Веселкова. Они не больны клептоманией. Первая причина – это их рабское мышление. За всю свою историю они привыкли на кого-то полагаться, действовать по шаблону, как барин скажет, так и сделаю. Вот им и сказали создать какой-нибудь творческий продукт, чтобы поддержать боевой дух, они и сделали – выложили детей буквой Z или украли наши тренды – сказал психолог.





Дальше она же добавила:





Но ведь их 140 млн, там точно есть какие-то исключения из правил, творческие, креативные люди. Но, где их результаты, почему они ничего не создают? Потому что они сами не верят в свою правоту и победу где-то на подсознательном уровне. Каждый месяц у них меняется война, их "спецоперация", то демилитаризация, то освобождение Донбасса, то они воюют за свою семью и против НАТО. О чем им тогда петь? Об украденных унитазах? Им тогда остается перепевать украинские песни. – подчеркнула Дина Веселкова.





Ранее "Комментарии" писали, что россияне украли в Украине солнечную станцию.

Россияне воруют украинские песни

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