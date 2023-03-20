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Украине срочно нужны F-16: командующий авиацией сделал резкое заявление

Украинским летчикам для подготовки к полетам на F-16 нужно менее шести месяцев обучения, хотя в НАТО считают, что для полноценной подготовки требуются годы

сегодня, 10:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Украине не на перспективу, а уже сейчас срочно нужны современные западные истребители. Пока Украина ждет решения западных союзников по этому вопросу, в небе гибнут лучшие украинские пилоты. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "The Times" заявил командующий авиацией украинских ВВС генерал Сергей Голубцов.

Украине срочно нужны F-16: командующий авиацией сделал резкое заявление

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Военный заявил, что современные западные самолеты требуются, чтобы эффективнее прикрыть наступающие колонны бронетехники, поставленной Украине странами НАТО.                                                                                                                                                                    


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Кроме того, по словам Сергея Голубцова, новейшие истребители заменят системы противовоздушной обороны, поскольку украинская территория "настолько огромна, что невозможно поставить столько наземных средств ПВО, сколько необходимо для ее эффективного прикрытия".

Читайте также на портале "Комментарии" — США отреагировали на решение Польши поставить истребители Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — состоялась десятая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). По словам президента Владимира Зеленского, обсуждали боеприпасы, артиллерию, танки, защиту украинского неба. Среди прочего, известно, что 150 танков Leopard для обороны Украины пообещали передать девять стран. Какие выводы можно сделать после юбилейного "Рамштайна"? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – Украина получит танки и самолеты: Алексей Резников озвучил прогноз.




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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-air-chief-our-pilots-can-master-f-16-jets-in-under-six-months-dz7bfvqn5
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