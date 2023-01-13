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Украина получит танки и самолеты: Резников озвучил прогноз

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в западных странах все меняется и уже есть понимание о предоставлении самого мощного оружия Украине

сегодня, 12:00 comments1777
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Автор:

Кравцев Сергей

Министр обороны Алексей Резников уже не сомневается в том, что вскоре Украина получит от западных союзников не только мощные танки западного образца, но и самолеты, существенно усилив авиапарк ВСУ. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Алексей Резников высказал в интервью "BBC".

Украина получит танки и самолеты: Резников озвучил прогноз

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Резников отметил, украинская армия существенно усилится за счет танков, боевых или реактивных самолетов, а также дальнобойного оружия, которое сможет поражать цели на расстоянии до 300 км. Оптимизм Алексея Резникова объясняется тем, что в западных странах "все меняется".                                                                                                                

При этом глава Минобороны Украины считает бессмысленными дискуссии относительно того, что предоставление Украине мощного западного оружия может привести к новой эскалации. Этого не произойдет, потому что и эскалация, и отсутствие перспектив дипломатического урегулирования конфликта – это реальность. Россия уже и так развязала войну и жестоко обстреливает мирное население Украины.

"У меня в стране война. Они наносят удары по моим городам, моим больницам, моим детским садам, моим школам. Они убили много мирных жителей. Это армия насильников, убийц и мародеров. Какой следующий уровень эскалации?", — заявил Резников.

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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-64255249
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