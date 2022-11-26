Украине передали подводные дроны и мобильные лаборатории: подробности

Совет министров Бельгии 25 ноября утвердил новый пакет военной помощи Украине. В него войдут десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории. Об этом заявила глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер, передает портал "Комментарии", со ссылкой на "LeSoir".

Подводные дроны. Фото: из открытых источников

Сообщается, что беспилотники могут обнаруживать все угрозы под водой, начиная от мин и заканчивая каким-угодно шпионским оборудованием. Это высокотехнологичное оружие должно помочь Украине в обороне ее территории. У бельгийской армии уже есть такое вооружение.

Также Бельгия предоставит украинским защитникам мобильные лаборатории, которые можно "развернуть вблизи места химического, бактериологического, радиологического или ядерного инцидента".

Министр подчеркнула, что эти лаборатории также могут быть развернуты в районах стихийных бедствий, где разрушены больницы и родильные дома.

Кроме того, по словам Дедондер, бельгийские военные приступят к обучению украинских военных. Она уточнила, что около 100 инструкторов присоединятся к европейской миссии военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента назвали два главных ресурса России в войне против Украины

Ранее "Комментарии" писали – секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о переломном моменте в войне и подчеркнул, что наша страна не пойдет на переговоры с Россией в ущерб своим национальным интересам. Однако о необходимости переговоров говорят всё чаще, в том числе на Западе. И российский ракетный террор – явно об этом же. Как ситуация вокруг "переговорного кейса" может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!