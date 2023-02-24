Украине передадут еще четыре танка Leopard 2

Украина получит еще четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи. Как сообщают "Комментарии", со ссылкой на УП, об этом на специальном брифинге в пятницу объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Трюдо обіцяє ще танків для України

"Сегодня Канада объявляет новую военную помощь друзьям в Украине. Мы передадим четыре дополнительные танки Leopard 2 Вооруженным Силам Украины, а также одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину", — сказал Трюдо. Он добавил, что украинская сторона также получит 5000 боеприпасов калибра 155 миллиметров, которые "помогут ВСУ продолжить борьбу за свободу и территориальную целостность Украины".

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Таким образом, общий вклад Канады в "танковую коалицию" уже составляет восемь танков Leopard 2.

Напомним, что сегодня в Киев уже прибыли первые четыре Leopard 2 из Польши. Их фото опубликовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Танки Leopard 2 уже в Украине. Этот год должен стать годом нашей победы. Спасибо Правительству Польши и нашим партнерам, приближающим этот день, — написал Шмыгаль. — Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также заехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который сегодня находится в Киеве, на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил, что вскоре в Украину поступят еще 60 танков PT-91 Twardy.

"Мы можем передать наши очередные танки Leopard очень быстро. Но уже на днях мы передадим очень хорошие танки PT-91 и очередные 60 танков приедут в Украину", — заявил Моравецкий.

