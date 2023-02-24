Матеуш Моравецкий пообещал Украине еще десятки танков

60 танков PT-91 Twardy и остальные танки Leopard в ближайшее время поступят в Украину. Об этом во время сегодняшней совместной с президентом Украины пресс-конференции заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщают "Комментарии". Сегодня же в Украину из Польши уже прибыли первые четыре Leopard, фото с которыми опубликовал глава украинского правительства Денис Шмігаль.

Матуеш Моравецький

Моравецкий напомнил, что сейчас в Польше проходят очень интенсивные учения украинских военных. "Наши инструкторы очень удивлены тем, как быстро украинские танкисты осваивают современные танки", — подчеркнул он.

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"Мы можем передать наши очередные танки Leopard очень быстро. Но уже на днях мы передадим очень хорошие танки PT-91 и очередные 60 танков приедут в Украину", — заявил Моравецкий.



Кроме этого, глава польского правительства отметил, что день широкомасштабного нападения России на Украину вошел в историю как "день перелома", потому что "Россия в этот день показала свое настоящее лицо". По мнению политика, 24 февраля, по плану Путина, должен был стать началом конца Украины и началом марша России на Запад, а стал началом ее поражения.

"Украинский народ, который борется и защищает свою Родину, но таким образом защищает и Европу, и Польшу... Киев сегодня наиболее выдвинутая на восток твердыня Европы", — отметил Моравецкий.

Напомним, что сегодня же президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию, во время которой он рассказал о самом ужасном моменте войны , будет ли вести мирные переговоры с Путиным и как оценивает "мирный план" Китая .

"Я этого не принимаю", — сказал президент Украины о перспективах переговоров при посредничестве турецкого лидера Реджепа Эрдогана. – Эрдоган знает мою точку зрения. Мы обсуждали это перед войной. Я сказал ему посадить Путина за стол переговоров. Мы должны предотвратить полномасштабную войну. Но Эрдоган не смог этого сделать. Не только он – он мощный – но он не в состоянии этого сделать”.

Кроме этого, Зеленский сказал о руководстве РФ следующее: "Там не с кем говорить".



